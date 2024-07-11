快訊

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

A5黑毛和牛吃到飽！JR東日本3周年推「日本美食祭」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
JR東日本大飯店台北開幕三周年，即日起至9月4日在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主打。圖/JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北開幕三周年，即日起至9月4日在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主打。圖/JR東日本大飯店提供

JR東日本大飯店台北開幕3周年，日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮，即日起至9月4日在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，除了期間限定菜單，石原雅弘也於今起至7月14日在自助餐檯推出限量一品料理—日本A5等級黑毛和牛二吃「現煎牛排/香煎牛肉」。

此外，飯店周年慶期間，於餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內有自助餐下午茶7折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多項優惠。

石原雅弘現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總主廚，師承日本首位榮獲米其林星級主廚的日本人—中村勝宏 (Katsuhiro Nakamura)。他曾歷經法國米其林三星餐廳培訓，2008年成為八大工業國高峰會議「北海道洞爺湖峰會」晚宴團隊成員之一。

Brilliant鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」，包括在現煎台上的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區增加了「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」，湯品則有「北海道風味魚湯」、「牛蒡奶油濃湯」，熱食區則是新增「味噌香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」，此外還有與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」，以獨家黃金比例製作咖哩醬，特別加上A5黑毛和牛油脂筋膜及蔬菜一起熬煮，特別濃香。

餐檯上的特別料理，還包括「威靈頓牛排」，牛肉包裹上派皮後酥烤、肉汁甜美軟嫩，融合出多層次的獨特香氣。以及「普羅旺斯香草烤羊肋排」、招牌之一的「法式燉牛舌」，還有有深受大眾喜愛的「手作銅鑼燒」、「水果大福」等。

Brilliant鉑麗安全日餐廳

價位：

午、晚餐自助餐平日1,480元/假日 1,680元（晚餐含周五）

假日下午茶自助餐980元（餐價需另加一成服務費）

電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）

鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」，必吃料理特別推薦「香煎日本國產牛」吃到飽。圖/JR東日本大飯店提供
鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」，必吃料理特別推薦「香煎日本國產牛」吃到飽。圖/JR東日本大飯店提供
日籍總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總廚。圖/JR東日本大飯店提供
日籍總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總廚。圖/JR東日本大飯店提供
鉑麗安自助餐可品嘗到日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」。圖/JR東日本大飯店提供
鉑麗安自助餐可品嘗到日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」。圖/JR東日本大飯店提供

日本料理 飯店 餐廳

相關新聞

行家前進2024威尼斯雙年展！香奈兒PODCAST第四季上線

近年來，精品品牌深耕文化藝術，便利的網路更成為串起全球各界不同專業的絕佳手段。龍頭之一的香奈兒（CHANEL）推出POD...

快下載！LINE白爛貓、貓貓蟲咖波全新超可愛表情貼限時3天免費玩

想要擁有最新、最療癒的表情貼，現在就趕快打開LINE免費下載試用！即日起至7月13日上午9:59，LINE推出「白爛貓」...

台南晶英ROBIN’S 牛排館 推「威靈頓無極限」帶骨威靈頓

台南晶英ROBIN’S 牛排館推出「威靈頓無極限」，由副主廚葉書竣將重達40盎司的美國極黑和牛帶骨牛小排，結合相傳是19...

A5黑毛和牛吃到飽！JR東日本3周年推「日本美食祭」

JR東日本大飯店台北開幕3周年，日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮，即日起至9月4...

不必赴泰國！新竹SOGO泰國展「泰」好逛 好吃好用又好玩

延續去年好評，新竹SOGO泰國展即日起至7月23日登場，特別聚集7家廠商、上千款商品和精彩活動，引領民眾深入探索泰國文化...

被窩捲太誘人！全聯聯名「檸檬大叔」推6款酸甜系甜點 38元起嚐鮮

熱到沒胃口，來點酸甜風味打開味蕾！全聯We Sweet今年夏天聯名超夯檸檬磚品牌「檸檬大叔」推出「金桔檸檬被窩捲」、「金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。