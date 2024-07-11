A5黑毛和牛吃到飽！JR東日本3周年推「日本美食祭」

JR東日本大飯店台北開幕3周年，日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮，即日起至9月4日在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，除了期間限定菜單，石原雅弘也於今起至7月14日在自助餐檯推出限量一品料理—日本A5等級黑毛和牛二吃「現煎牛排/香煎牛肉」。

此外，飯店周年慶期間，於餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內有自助餐下午茶7折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多項優惠。

石原雅弘現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總主廚，師承日本首位榮獲米其林星級主廚的日本人—中村勝宏 (Katsuhiro Nakamura)。他曾歷經法國米其林三星餐廳培訓，2008年成為八大工業國高峰會議「北海道洞爺湖峰會」晚宴團隊成員之一。

Brilliant鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」，包括在現煎台上的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區增加了「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」，湯品則有「北海道風味魚湯」、「牛蒡奶油濃湯」，熱食區則是新增「味噌香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」，此外還有與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」，以獨家黃金比例製作咖哩醬，特別加上A5黑毛和牛油脂筋膜及蔬菜一起熬煮，特別濃香。

餐檯上的特別料理，還包括「威靈頓牛排」，牛肉包裹上派皮後酥烤、肉汁甜美軟嫩，融合出多層次的獨特香氣。以及「普羅旺斯香草烤羊肋排」、招牌之一的「法式燉牛舌」，還有有深受大眾喜愛的「手作銅鑼燒」、「水果大福」等。

Brilliant鉑麗安全日餐廳

價位： 午、晚餐自助餐平日1,480元/假日 1,680元（晚餐含周五） 假日下午茶自助餐980元（餐價需另加一成服務費） 電話：02-77500934 地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）