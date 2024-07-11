不必赴泰國！新竹SOGO泰國展「泰」好逛 好吃好用又好玩

延續去年好評，新竹SOGO泰國展即日起至7月23日登場，特別聚集7家廠商、上千款商品和精彩活動，引領民眾深入探索泰國文化，感受泰國街邊的熱鬧氛圍，品味多樣特色美食包括烤串、泰奶、雞蛋糕等，欣賞精湛手工珍品，逛完滿手美食定有「泰」好逛之感。

新竹SOGO百貨表示，初登場泰式料理「王泰太」推出平日限定必吃泰式海鮮咖哩飯、沙嗲雞肉串、酸辣涼拌沙拉，正宗泰式口味受許多老饕喜愛；「巧手匠手作工坊」可愛大象造型雞蛋糕，新竹SOGO獨家限定泰奶口味，經典還原泰國傳統小吃；新竹在地文青泰式餐廳「泰貓了」推薦各式口味泰奶；南洋風味娘惹糕「艷麗」手工製作層層蒸炊，口感Q軟滑嫩；榴槤界的愛馬仕「貓山王」，肉質軟嫩香氣濃郁，一吃下就像冰淇淋般融於口中。

還有絕對不能錯過的涮嘴零食，「泰國Bento魷魚片」主打全台獨家七款限定口味，特別推薦韓式口味，辣度適中帶甜味，不敢吃辣也可輕鬆享受；泰國知名皇家牛奶片販售獨家限量草莓、優格口味，濃醇香甜奶味十足；使用金煌芒果製作的低糖芒果乾，減少甜味後讓芒果香味更加突出，健康又美味。

特別引進旅泰多年的日本設計師品牌飾品，採用天然原木材質與金屬工藝，設計感滿分；「Tyche」直送泰國圖騰上衣和造型編織包，每樣都充滿泰國風情；現場限量販售手工髮箍、遮陽帽、特色包款、純棉服飾…等，無論是上班或出遊都相當適合。

為了回饋民眾，新竹SOGO祭出一系列優惠活動，活動期間泰國展消費累積滿1,500元以上(含)、7/11(四)-7/12(五)送小Bento魷魚片、7/13(六)-7/14(日)送低糖芒果乾、7/20(六)-7/21(日)送小老闆厚片海苔、7/22(一)-7/23(二)送big C水果糖，7/15(一)-7/19(五)滿500元以上(含)送小牛牛奶片、YOKO沐浴鹽…等5款好禮；泰國展期間至新竹SOGO臉書指定貼文下方留言，還可抽泰晶殿VIP貴賓體驗兌換券，一連串優惠絕對要拿好拿滿。

假日精彩活動不停歇，7/13(六)邀請重量級泰國舞團「牽手泰泰國文化協會」，帶來家鄉傳統舞蹈，展現流暢優美獨具風格的舞姿；7/14(日)流體象手作活動，泰國代表動物大象有吉祥的寓意，在課程中盡情感受色彩流動；7/20(六)泰國流行音樂舞蹈表演，舞出近期最火的泰國夯歌，趁著暑假期間，不用出國也能在新竹SOGO參加泰國風情文化盛宴。