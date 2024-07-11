被窩捲太誘人！全聯聯名「檸檬大叔」推6款酸甜系甜點 38元起嚐鮮

熱到沒胃口，來點酸甜風味打開味蕾！全聯We Sweet今年夏天聯名超夯檸檬磚品牌「檸檬大叔」推出「金桔檸檬被窩捲」、「金桔檸檬泡芙」、「檸檬乳酪塔」、「檸檬生乳酪」、「檸檬布丁」、「蜂蜜檸檬雲朵燒」6款全新檸檬風味甜點，皆使用檸檬大叔在地有機小農產銷履歷的屏東優利卡檸檬製成的檸檬原汁或金桔原汁製作，7月12日至8月8日限時供應，最低銅板價38元就能入手酸甜系甜點。

7月邁入檸檬豐收季節，We Sweet與線上、線下同樣享有高人氣的「檸檬大叔」強強聯手，選用檸檬大叔的檸檬或金桔原汁推出聯名檸檬甜點，喜愛嘗鮮首推「金桔檸檬被窩捲」，以濃郁蛋香餅皮包入酸甜金桔檸檬醬與鬆軟戚風蛋糕，特價59元；經典款則有原味菠蘿外殼包進酸甜金桔檸檬內餡的「金桔檸檬泡芙」，風味層次多變，特價85元；「檸檬乳酪塔」酥脆塔皮搭配檸檬乳酪內餡，酸甜不膩，優惠價79元，偏愛乳香多一點的可選「檸檬生乳酪」使用進口乳酪製成生乳酪慕斯，添加檸檬汁，檸檬氣息在口中綻放，滑順清香，優惠價65元；「檸檬布丁」使用新鮮檸檬汁熬製成香氣四溢的酸甜檸檬餡，搭配細膩綿滑布丁，是大人味的飯後甜點，一杯38元就能品嘗經典檸檬風味。另有限店販售的冷凍甜點「蜂蜜檸檬雲朵燒」使用蜂蜜和酸甜的檸檬餡搭配蛋糕，3種滋味一次滿足，凍起來吃更消暑。 We Sweet與檸檬大叔聯名甜點，使用在地有機小農產銷履歷的屏東優利卡檸檬製成的檸檬原汁或金桔原汁製作，風味酸甜不膩。圖／全聯福利中心提供