大學生注意！蘋果開學專案開跑 買Mac送AirPods 買iPad送Apple Pencil

每年學生們最期待的蘋果「Back To School」教育優惠活動正式開跑！即日起至9月30日期間，大專校院新生與在校生，以及教職員工，除了可用教育優惠價購買蘋果商品，買Mac優惠組合就送AirPods，買iPad優惠組合就可以把Apple Pencil一起帶回家！

今年符合開學專案條件的裝置包括指定款iMac、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro和iPad Air，亦可將隨附的AirPods加價換購AirPods Pro Max。另外，購買Apple Pencil、iPad巧控鍵盤等配件亦享有學生優惠價，還能搭配Apple Trade In換購計劃，舊換新更划算。