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狐狸、刺蝟、松鼠.. Dior最新高級珠寶根本童話森林

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供

Dior發表由珠寶創意總監Victoire de Castellane創作的2024年度頂級珠寶「Diorama & Diorigami」系列。延續自1999年起以Dior標誌性的符碼為創作靈感的慣例，今年全新的創作中，第一個篇章Diorama以Dior經典的Tolie de Jouy圖騰為靈感，第二篇章「Diorigami」則更近一一部延伸第一篇章的主題，融入摺紙般的幾何線條，賦予全新的創作更為摩登巧妙的趣味。

首個篇章Diorama重新詮釋Tolie de Jouy圖騰，這款此夢幻般的圖騰象徵成就品牌創辦人迪奧先生與Dior的設計的法國生活藝術與18世紀時代氛圍 – 在迪奧先生裝潢首家專賣店「Colifichets」時，牆面、櫃台乃至於頂蓬都裝飾上者款法式印花棉布。

Diorama的珠寶，就像是藉由調和色彩與量體組合的小型濕壁畫被放大般，帶著人們在漫步於以珍貴金屬與寶石打造的Milly-la-Forêt花園中，童話般的小型動物隱身在洋溢詩意的花草樹木中：金色靈兔躍入一個鑲嵌滿鑽石的灌木叢、而兩隻貓頭鷹也飛舞於綴滿紅寶石的樹林間、優雅的天鵝出現在環繞著藍寶石的池塘中央… 以綠玉髓精雕細琢而成的狐狸、松鼠與鹿恣意徜在18K金與玫瑰金的枝葉林木之間，蓬勃灌木與花圃由各色寶石交織成一組迷幻劇場。

系列作品體現了Dior工坊的訂製技藝與精湛珠寶工藝的傳承，尤其是使用古老傳承下來的寶石雕刻技術。Dior珠寶的招牌的漆藝技術也凸顯了這些精致細節的細微差異，例如深綠色的祖母綠與柔綠色石榴石所搭配出的和諧色調。最畫龍點睛之處也預告著此系列的第二篇章「Diorigami」：一條項鍊、一枚戒指與優雅耳環，描繪出生機蓬勃的盎然綠意。

Diorama Forêt Glacée白色耳環。圖／Dior提供
Diorama Forêt Glacée白色耳環。圖／Dior提供
Diorama Fruits des Bois戒指。圖／Dior提供
Diorama Fruits des Bois戒指。圖／Dior提供
Diorigami Clochettes粉紅剛玉戒指。圖／Dior提供
Diorigami Clochettes粉紅剛玉戒指。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
Diorama Forêt Blanche鑽石戒指。圖／Dior提供
Diorama Forêt Blanche鑽石戒指。圖／Dior提供
Diorama Forêt Enchantée耳環。圖／Dior提供
Diorama Forêt Enchantée耳環。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶石項鍊。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶石項鍊。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹「Diorama & Diorigami」系列度頂級珠寶。圖／Dior提供
Diorama Branche de Printemps白色戒指。圖／Dior提供
Diorama Branche de Printemps白色戒指。圖／Dior提供
Diorama Forêt de Printemps腳環。圖／Dior提供
Diorama Forêt de Printemps腳環。圖／Dior提供

Dior 珠寶 綠色

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