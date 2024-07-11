獺祭跨界攜手飛花落院餐酒會 名廚江振誠獨家甜點登場

清酒界頂級品牌獺祭與飛花落院聯手舉辦的「獺祭清酒祭」，將於7月24至26日在飛花落院舉行為期三天的二割三分水平品飲限量餐酒會，國際名廚江振誠所研發的甜點，也將於餐酒會獨家登場，邀請饕客一起沉浸在極致清酒與精緻懷石料理的美好世界。

飛花落院與獺祭此次合作，是兩個頂級品牌強強聯手。飛花落院致力於提供顧客感動的用餐體驗，通過精緻的懷石料理，詮釋自然與季節的美麗；而獺祭則是以匠心技術和「手間」精神釀造頂級清酒，在釀酒過程中對每一個細節的極致追求，確保每一瓶酒都達到最高品質的完美標準。

兩者共同的追求和堅持，促成這次難得的跨界攜手，包括好幾款未在台灣上市的獺祭頂級清酒，以及國際名廚江振誠特製甜點「酒粕百合米淇淋」，都列入這次餐會的獨家菜單。

這次供應的酒款預計有「獺祭純米大吟釀二割三分」、「新生獺祭二割三分」、「獺祭早田二割三分」、「獺祭45發泡濁酒」、「獺祭美酔」、「獺祭梅酒」。飛花落院也為每款清酒精心搭配當季春夏料理，讓賓客在享受佳釀的同時，也能夠品味極致懷石料理的細膩與美味。

以「春魚蘿蔔漬」搭配「獺祭純米大吟釀二割三分」，清爽酒香襯托鮮美。「帆立貝燒」搭配「新生獺祭二割三分」，海鮮旨味與起司濃郁相得益彰。「朴葉燒和牛」搭配「獺祭早田二割三分」，豐厚酒體增添牛肉的潤嫩。特製甜點「酒粕百合米淇淋」則以獺祭45發泡濁酒的微甜奶油質地搭配百合根製成，清新芳美。

飛花落院獺祭清酒祭套餐內含10道飛花落院春夏料理、餐會甜點及4款獺祭特選清酒，每人5880元 + 10%。現場可加價1000元，品嚐活動獨家限量款「美酔」與「梅酒」，為餐酒體驗增添更多驚喜。

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