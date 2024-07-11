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獺祭跨界攜手飛花落院餐酒會 名廚江振誠獨家甜點登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
國際名廚江振誠研發的甜點「酒粕百合米淇淋」，將於餐酒會獨家登場。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際名廚江振誠研發的甜點「酒粕百合米淇淋」，將於餐酒會獨家登場。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

清酒界頂級品牌獺祭與飛花落院聯手舉辦的「獺祭清酒祭」，將於7月24至26日在飛花落院舉行為期三天的二割三分水平品飲限量餐酒會，國際名廚江振誠所研發的甜點，也將於餐酒會獨家登場，邀請饕客一起沉浸在極致清酒與精緻懷石料理的美好世界。

飛花落院與獺祭此次合作，是兩個頂級品牌強強聯手。飛花落院致力於提供顧客感動的用餐體驗，通過精緻的懷石料理，詮釋自然與季節的美麗；而獺祭則是以匠心技術和「手間」精神釀造頂級清酒，在釀酒過程中對每一個細節的極致追求，確保每一瓶酒都達到最高品質的完美標準。

兩者共同的追求和堅持，促成這次難得的跨界攜手，包括好幾款未在台灣上市的獺祭頂級清酒，以及國際名廚江振誠特製甜點「酒粕百合米淇淋」，都列入這次餐會的獨家菜單。

這次供應的酒款預計有「獺祭純米大吟釀二割三分」、「新生獺祭二割三分」、「獺祭早田二割三分」、「獺祭45發泡濁酒」、「獺祭美酔」、「獺祭梅酒」。飛花落院也為每款清酒精心搭配當季春夏料理，讓賓客在享受佳釀的同時，也能夠品味極致懷石料理的細膩與美味。

以「春魚蘿蔔漬」搭配「獺祭純米大吟釀二割三分」，清爽酒香襯托鮮美。「帆立貝燒」搭配「新生獺祭二割三分」，海鮮旨味與起司濃郁相得益彰。「朴葉燒和牛」搭配「獺祭早田二割三分」，豐厚酒體增添牛肉的潤嫩。特製甜點「酒粕百合米淇淋」則以獺祭45發泡濁酒的微甜奶油質地搭配百合根製成，清新芳美。

飛花落院獺祭清酒祭套餐內含10道飛花落院春夏料理、餐會甜點及4款獺祭特選清酒，每人5880元 + 10%。現場可加價1000元，品嚐活動獨家限量款「美酔」與「梅酒」，為餐酒體驗增添更多驚喜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飛花落院二樓茶屋。圖／飛花落院提供
飛花落院二樓茶屋。圖／飛花落院提供
「朴葉燒和牛」搭配「獺祭早田二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「朴葉燒和牛」搭配「獺祭早田二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「帆立貝燒」搭配「新生獺祭二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「帆立貝燒」搭配「新生獺祭二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春魚蘿蔔漬」搭配「獺祭純米大吟釀二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春魚蘿蔔漬」搭配「獺祭純米大吟釀二割三分」。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
飛花落院獺祭清酒祭套餐內含10道飛花落院春夏料理、餐會甜點及4款獺祭特選清酒。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
飛花落院獺祭清酒祭套餐內含10道飛花落院春夏料理、餐會甜點及4款獺祭特選清酒。圖／飛花落院提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

料理 江振誠 甜點

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