「無限鑽」好寓意與8邊形珠寶表 蕭邦新作聚焦璀菜鑽石
瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard），傳承精湛的百年珠寶工藝。以獨門技術打造的Happy Diamonds滑動鑽石系列作品，將璀璨的鑽石從金屬鑲爪中解放出來，讓鑽石得以於兩片藍寶石水晶之間自由舞動，流動的光線飽滿地穿透鑽石切面，呈現出多變的閃耀效果。全新台北101專門店限定款Happy Diamonds項鍊，在滑動鑽石間更加上無限符號的圖案，由符合倫理道德標準的18K玫瑰金製成，璀璨明亮的同時還有「無限鑽」的正面寓意，串起永恆與無限。
本月亦同時推出L'Heure du Diamant系列珠寶表新作：以古典八邊形表殼搭載品牌自製機械機芯的全新時計，搭配靈感來自一款歷史錶款的柔軟金質錶鏈以及簡約純淨的珍珠貝母或孔雀石表盤，使得採用標誌性皇冠鑲嵌工藝的璀璨鑽石更能凝聚光芒，表殼在環狀鑽石下方仿若消失無形，在周圍營造一圈重逾4克拉的璀璨光環。
L'Heure du Diamant腕錶融合藝術、傳統、手工藝和現代設計，重新演繹60年代的現代主義美學。從卡爾舍費爾（Karl Scheufele）於1969年設計的首款腕表脫胎而出，今年系列新作破天荒採用八邊形表殼，線條鮮明且比例恰到好處，靈感源自60年代的歷史作品，完美結合當代時尚和雋永美感。獨樹一幟的皇冠鑲嵌工藝則是採用卡爾舍費爾發明的V形鑲爪，使光線能夠穿透鑽石，同時盡可能減少鑽石之間的互相干擾，使鑽石散發最大程度的光芒。
三款全新L'Heure du Diamant腕表均搭載Chopard 09.01-C型自動上鏈機芯，具備42小時動力儲存，完全在位於弗勒裡耶（Fleurier）的製表工坊中設計、研發和組裝。柔軟靈活、佩戴舒適的金屬表鍊，其靈感來自1960年代的一款經典設計，罕見的製作工藝亦由蕭邦工坊傳承下來：舍費爾家族在1963年收購蕭邦之前，就已經在德國佛茨海姆（Pforzheim）的工坊中製作金質飾鏈和表鏈。
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