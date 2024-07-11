你的新貓貓上線了！Fuzzy豹貓珠寶 嘴角眼神超犯規！

討喜的貓貓，可能是全世界最萌、最有社群擴散力的生物。把寵貓當成珠寶設計也是高級精品的愛用手法，近日便有法國高級珠寶品寶詩龍（Boucheron）推出2024 Animaux動物系列的Fuzzy豹貓珠寶，以萌萌眼神和精巧的寶石鑲嵌，再度還原了豹貓神韻、可愛指數無上限。

Animaux動物系列在推出後已包含超過50種以上的生物主題。包含鸚鵡、小鹿、蜥蜴、山雀、熊貓、蜂鳥、雪蟬...，每一種昆蟲、飛禽、走獸都在Boucheron精巧的比例、神韻、風采拿捏下，近乎100%還原動物的討喜一面。

2024年問世的Animaux 動物系列Fuzzy豹貓珠寶，其實先前已在2024金曲獎時由當紅樂團「傻子與白痴」的主唱蔡維澤搶先配戴造型，展現出男性與珠寶的狂野風格一面。事實上，Fuzzy豹貓珠寶更為Boucheron透過黑漆描繪勾勒出臉上表情，其中炯炯有神的雙眼多以祖母綠鑲嵌表現，而豹貓的皮毛髮膚則改為閃耀白，最神來一筆得更有Boucheron以黑漆描繪，重現了豹貓的嘴部線條，並像一只散發微笑的小貓，讓人心情為之一樂。