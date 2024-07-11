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今夏新飲品！七喜推100%環保再生瓶、克寧牛乳加香蕉味
夏日新飲品陸續出列，老品牌也有新故事。其中，「百事集團」旗下的飲料品牌「七喜汽水」，宣布推出全新限定環保瓶包裝，成為台灣碳酸品類中首支使用100%環保再生塑料(Recycled PET)的「透明系碳酸飲」品牌。
七喜汽水採用100%環保再生塑料製作透明瓶身，設計簡約清爽，透明瓶更輕盈消暑。瓶身以長方形3D陰影漸層，結合檸檬水果切面線條，以及象徵水果氣泡感的空心圓圈圖案，詮釋清爽檸檬風味與獨特新鮮感。即日起全台7-11推出兩件79折、四件75折（優惠內容以門市為準）；此外，於全通路購買百事/七喜/激浪全產品，再享天天抽IPHONE 15 PRO+大獎。
網友票選最期待的「克寧芭那那高纖牛乳」，也在今夏新登場，完美融合台灣在地香蕉與紐西蘭高品質乳源，如現打般的濃醇口感，結合方便攜帶特性，能夠隨時隨地享用。即日起於家樂福、愛買、大潤發、全聯、蝦皮、momo等多個平台正式開賣，7月26日至8月22日於全聯購買克寧全系列產品，單筆消費滿888元現折100元。
此外，Red Bull也引進去年歐美熱銷的全新口味—Red Bull Summer Edition 六月莓風味，以冰爽的天空藍啞光「小藍罐」登場。開罐的瞬間，淡淡的櫻桃與紅葡萄香氣撲鼻而來，喝來有莓果酸甜，不僅解膩、還伴隨著淡淡的花香尾韻，加上冰鎮後氣泡飲的順暢感，一解酷熱。8月20日前，全家便利商店享新品第二件6折，全聯福利中心推出限時4入組嘗鮮價208元。
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