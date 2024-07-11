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咔啦脆雞7塊299、蛋撻6顆199元！肯德基週末限定優惠
「肯德基」自7月12日起，限時推出週末方案，其中包括「咔啦脆雞7塊299元」、「原味蛋撻6入199元」，還有熱辣煙燻脆雞PK餐67折等優惠，讓民眾可以一邊觀賞運動賽事、一邊品嚐肯德基。
包括7月12日至7月14日、7月19日至7月21日，肯德基推出週末優惠。憑優惠碼40337，「咔啦脆雞7塊」享優惠價299元，約62折，針對蛋撻愛好者，「6入原味蛋撻禮盒」每組199元，現享71折。至於新品「熱辣煙燻脆雞」也提供「熱辣煙燻脆雞PK餐」方案，內含熱辣煙燻脆雞2塊、雙色轉轉QQ球、百事可樂（小），每套優惠價160元。
除此之外，肯德基針對預約快取服務，提供購買指定桶餐「加1元多1塊咔啦脆雞」、購買XL套餐「加1元多1顆原味蛋撻」等優惠。另外外送服務也優先推薦優惠碼50390，內含咔啦脆雞4塊、原味蛋撻4顆、上校雞塊4塊、香酥脆薯(大)、可樂(中)2杯，組合價399元。
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