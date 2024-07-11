聽新聞
test
0:00 / 0:00
Hebe田馥甄也入鏡！日系七夕情人節好物 甜甜「入手」
一年一度的七夕情人節將至，日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳，除了再度以Hebe的甜美與知性氣質吸引目光，其中光動能全球電波時計腕表更以「韶光」為題，為情人間的相聚浪漫註記。
「櫻花粉紅金」（Sakura pink）獨特的粉嫩光澤是本次表款主題，搭配酒紅、漸層粉紅面盤的兩只表款則分別為「光動能全球電波時計表款」（CB1138-62W）與「光動能三針表款」（EW2635-54Z）；其中酒紅色象徵戀情的濃郁甘美，粉紅色則是情人間相處的幸福泡泡，各有聯想寓意，後者為Hebe田馥甄廣告款、前者則為Hebe田馥甄的廣告配戴款。
其中「光動能全球電波時計表款」為Hebe田馥甄配戴上手，手表面盤中裡的酒紅色似帶有點點星光、是夜間情人相遇的絮語。36毫米的鈦金屬並經特殊處理後呈現醉人的櫻花粉紅金色，表款並有全球五局電波接收、定時自動收訊、萬年曆、全球26城市時間等應用功能，讓戀人無論分隔多遠，都能在心靈上相通感應。表款更僅54公克、輕快上手。
28毫米的「光動能三針表款」則像一顆輕巧的時光寶石，由於是以光動能驅動，滿電後可持續運作6個月，亞洲限定。訂價17,800元、兩萬不到的甜甜價，搭配上柔軟輕奢的米蘭式鍊帶，讓情人將心意閃耀傳遞，也映襯彼此相處的時間，甜蜜、長長久久。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言