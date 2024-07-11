Hebe田馥甄也入鏡！日系七夕情人節好物 甜甜「入手」

一年一度的七夕情人節將至，日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳，除了再度以Hebe的甜美與知性氣質吸引目光，其中光動能全球電波時計腕表更以「韶光」為題，為情人間的相聚浪漫註記。

「櫻花粉紅金」（Sakura pink）獨特的粉嫩光澤是本次表款主題，搭配酒紅、漸層粉紅面盤的兩只表款則分別為「光動能全球電波時計表款」（CB1138-62W）與「光動能三針表款」（EW2635-54Z）；其中酒紅色象徵戀情的濃郁甘美，粉紅色則是情人間相處的幸福泡泡，各有聯想寓意，後者為Hebe田馥甄廣告款、前者則為Hebe田馥甄的廣告配戴款。

其中「光動能全球電波時計表款」為Hebe田馥甄配戴上手，手表面盤中裡的酒紅色似帶有點點星光、是夜間情人相遇的絮語。36毫米的鈦金屬並經特殊處理後呈現醉人的櫻花粉紅金色，表款並有全球五局電波接收、定時自動收訊、萬年曆、全球26城市時間等應用功能，讓戀人無論分隔多遠，都能在心靈上相通感應。表款更僅54公克、輕快上手。