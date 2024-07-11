快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hebe田馥甄也入鏡！日系七夕情人節好物 甜甜「入手」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN「水耀光」光動能三針表款（EW2635-54Z），28毫米、光動能機芯，17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「水耀光」光動能三針表款（EW2635-54Z），28毫米、光動能機芯，17,800元。圖／CITIZEN提供

一年一度的七夕情人節將至，日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳，除了再度以Hebe的甜美與知性氣質吸引目光，其中光動能全球電波時計腕表更以「韶光」為題，為情人間的相聚浪漫註記。

櫻花粉紅金」（Sakura pink）獨特的粉嫩光澤是本次表款主題，搭配酒紅、漸層粉紅面盤的兩只表款則分別為「光動能全球電波時計表款」（CB1138-62W）與「光動能三針表款」（EW2635-54Z）；其中酒紅色象徵戀情的濃郁甘美，粉紅色則是情人間相處的幸福泡泡，各有聯想寓意，後者為Hebe田馥甄廣告款、前者則為Hebe田馥甄的廣告配戴款。

其中「光動能全球電波時計表款」為Hebe田馥甄配戴上手，手表面盤中裡的酒紅色似帶有點點星光、是夜間情人相遇的絮語。36毫米的鈦金屬並經特殊處理後呈現醉人的櫻花粉紅金色，表款並有全球五局電波接收、定時自動收訊、萬年曆、全球26城市時間等應用功能，讓戀人無論分隔多遠，都能在心靈上相通感應。表款更僅54公克、輕快上手。

28毫米的「光動能三針表款」則像一顆輕巧的時光寶石，由於是以光動能驅動，滿電後可持續運作6個月，亞洲限定。訂價17,800元、兩萬不到的甜甜價，搭配上柔軟輕奢的米蘭式鍊帶，讓情人將心意閃耀傳遞，也映襯彼此相處的時間，甜蜜、長長久久。

輕巧、纖細、甜美、親民價格，正是CITIZEN的魅力所在。圖／CITIZEN提供
輕巧、纖細、甜美、親民價格，正是CITIZEN的魅力所在。圖／CITIZEN提供
Hebe田馥甄在最新CITIZEN形象宣傳中，戴上了新款「韶光」光動能全球電波時計表款（CB1138-62W），氣質、知性。圖／CITIZEN提供
Hebe田馥甄在最新CITIZEN形象宣傳中，戴上了新款「韶光」光動能全球電波時計表款（CB1138-62W），氣質、知性。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「韶光」光動能全球電波時計表款（CB1138-62W），Sakura pink櫻花粉紅金、32,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「韶光」光動能全球電波時計表款（CB1138-62W），Sakura pink櫻花粉紅金、32,900元。圖／CITIZEN提供
日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請品牌代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳。圖／CITIZEN提供
日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請品牌代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳。圖／CITIZEN提供

廣告 情人節 櫻花

延伸閱讀

復刻1969經典 King Seiko全新正裝表 再現日系雅士風範

G-Shock最頂天花板再突破！MR-G規格2100系列首發

CASIO打造限定藍金配色G-SHOCK、BABY-G表款 錯過這次再等50年！

「女版黃安」酸田馥甄是雙面人 笑稱：大陸打台灣只要30分鐘

相關新聞

Hebe田馥甄也入鏡！日系七夕情人節好物 甜甜「入手」

一年一度的七夕情人節將至，日系品牌CITIZEN推出了2024七夕推薦女表，並邀請代言人Hebe田馥甄拍攝形象宣傳，除了...

台灣仲夏節7大「清涼」活動開跑 吃美食抽好禮

交通部觀光署「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」活動開跑，囊括「粽香話龍舟」、「夏至2...

威迷快衝！麥卡倫攜手冉冉茶事 推出3款限定茶酒

在迎來200周年之際，全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，首度攜手以善待土地保存台灣風土為理念的「冉冉茶事 ZEN ZEN...

CHOYA攜手啤酒頭 「南高梅林檎西打」全台限量7.5萬罐

日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，推出微醺新選「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」...

上映還未滿月！《腦筋急轉彎2》奪全台票房第3動畫電影 第1名成績難以超越

電影《腦筋急轉彎2》不只全球票房亮眼，它也持續締造台灣動畫電影的紀錄，讓我們一起看看台灣票房最好的10大動畫電影...

1張圖秒懂紅龍果怎區分紅肉白肉 專家：想要順暢就吃它

紅龍果的盛產季節來了，紅龍果屬仙人掌科，因為外皮呈鮮紅色，帶有綠色尖端鱗片而被稱為火龍果，且品種多達11種（ https...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。