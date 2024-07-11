台灣仲夏節7大「清涼」活動開跑 吃美食抽好禮

交通部觀光署「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」活動開跑，囊括「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」5大活動主軸，今年將茶飲、咖啡及冰品集結成「來呷茶咖冰」主題，整理出7大夏季清涼活動，跟著「仲夏巡迴車」品嘗全台美食還可抽好禮。

觀光署表示，「Fun遊高屏∙清涼呷冰」自即日起至9月30日，茂林管理處以產業跨界結盟型態，只要按讚打卡就可以獲得限量枝仔冰；「夏日山車祭」7月27日在關子嶺溫泉區舉辦，將以山車拉行及祈福儀式，結合冰品辦理行銷活動、街頭藝人演出及周邊行銷推廣。

「呷涼節」即日起至8月31日在參山管理處遊客中心，包含南庄遊客中心、獅山遊客中心、谷關遊客中心、梨山遊客中心、八卦山遊客中心及松柏嶺遊客中心推出特色冰品，只要依指定方式跳舞、按讚打卡即可免費享用。「魅力茶薰·六感饗宴」7月20日在台北車站多功能展演區安排茶藝表演、品茶體驗。

「大稻埕夏日節」7月17日至8月10日有煙火秀搭配音樂展演、遊船體驗、夏日美食飲品；「台中國際糕豐會」8月10日結合糕餅品牌、店家及旅宿業，開發午茶商品與體驗；「屏東涼夏季」於7月13日、14日，邀請多攤在地冰品店家融入屏東在地特產參與活動。

另外，觀光署也說，今年「仲夏巡迴車」也將規劃一系列巡迴活動，民眾可以跟著「仲夏巡迴車」品嘗全台在地特色冰品，只要在活動期間蒐集「仲夏巡迴車」專屬紀念章、微笑南灣十大展館主章樣（任1枚）及國家風景區管理處特色章樣（任1枚）即可抽獎，將抽出限量百夫長旅行箱等好禮。