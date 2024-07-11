威迷快衝！麥卡倫攜手冉冉茶事 推出3款限定茶酒

在迎來200周年之際，全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，首度攜手以善待土地保存台灣風土為理念的「冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ」主理人茶職人藍大誠，以「麥卡倫雙雪莉桶12年」巧妙揉合「紅玉日月潭紅茶」、「台東鹿野紅烏龍」與「高帕達拉莊園經典小種」，推出3款限定茶酒。

限定茶酒即日起至7月底，每週四於麥卡倫全台精選酒吧與餐酒館供應；其中「高帕達拉莊園經典小種」，更於指定酒吧限定呈現。這次合作不僅全新定義琥珀色的風味語言，更以工藝、創意與創新為靈感，詮釋威士忌工藝與茶文化的過去、現在與未來，將彼此對卓越的追求以及與自然共生的精神極致綻放。

麥卡倫攜手冉冉茶事以「雙雪莉桶12年」為核心，將麥卡倫傳承2世紀工藝、創意與創新精神為靈感，由「冉冉茶事」主理人茶職人藍大誠親手設計，將對於酒款細緻優雅風味的見解，搭配帶有獨特風味的茶款，透過多層次的醇、韻交織，引領品飲者探索以永續為名的時空之旅。

「麥卡倫雙雪莉桶12年 x 紅玉日月潭紅茶」以「質地及風味平衡」為創作靈感，嚴選日月潭自然耕作的紅玉茶樹，跳脫傳統製茶方式，改以低溫發酵、控制環境溫濕度的手法，打造輕盈的口感，呈現出紅玉獨有的成熟果乾與花蜜香氣，襯托出麥卡倫「雙雪莉桶12年」豐沛的香草、果乾氣息，並帶來平衡而細緻的風味。

「麥卡倫雙雪莉桶12年 x 台東鹿野紅烏龍」選用曾獲神農獎殊榮的台東鹿野紅烏龍，不僅採用植物性栽種並加入益菌堆置發酵，透過精準控制發酵及萎凋時間、靜置回潤3個月與反覆烘焙6次等手法，將茶款呈現出明顯的黑糖香、荔枝蜜與烤蕃薯的氣息，結合麥卡倫「雙雪莉桶12年」獨有的牛奶糖香氣與葡萄乾口感，堆疊出更深層綿長的層次。

「麥卡倫雙雪莉桶12年 x 高帕達拉莊園經典小種」以嚴選高帕達拉莊園的經典小種，更在發酵的過程當中以松木、松針燃燒增加溫度，使茶的風味更為飽滿，並於過程中吸收煙燻味，增添龍眼乾煙燻香氣，茶職人藍大誠即以茶款的煙燻香氣與雪莉橡木桶圓潤溫和的香氣銜接，為「雙雪莉桶12年」深邃而沈穩的韻味。

「冉冉茶事從產地永續契作、堅持職人焙茶技術與熟成，更重視茶的風味理解，將茶融入到當代品飲文化中，其與麥卡倫落實永續，以及對釀酒工藝的堅持、發揮無與倫比的創意並持續創新，賦予臻釀超凡品質與獨特風味的精神不謀而合。」茶職人藍大誠表示：「本次合作不僅是茶與威士忌的融合，更是彼此對於世代永續傳承的最佳見證。」

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