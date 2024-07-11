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CHOYA攜手啤酒頭 「南高梅林檎西打」全台限量7.5萬罐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」，以清爽的西打酒為基底，加入日本頂級南高梅汁與 CHOYA 本格梅酒，洋溢夏日氣息。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」，以清爽的西打酒為基底，加入日本頂級南高梅汁與 CHOYA 本格梅酒，洋溢夏日氣息。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，推出微醺新選「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」，以清爽的西打酒為基底，加入日本頂級南高梅汁與CHOYA本格梅酒，將蘋果香與梅果香完美結合，全台限量7.5萬罐，每罐容量500毫升，建議售價 99 元（實際販售價格依各通路為準），即日起於全家便利商店、家樂福、Mia C'bon 等通路限定上市。

「南高梅林檎西打」延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，以天然蘋果汁低溫發酵出酒體圓潤、風味純淨的西打酒為基底，再融入日本頂級南高梅汁與CHOYA本格梅酒。

新品採3.5% 低酒精度，喝起來順口清爽無負擔，酒體呈現清透的金黃色澤，帶有綿密細緻的氣泡，入口就能感受到飽滿蘋果香中帶有細膩梅果香氣，酸甜平衡的風味非常迷人。

CHOYA 作為全球梅酒領導品牌，在釀製過程中秉持對「質、量、熟」的高度堅持，嚴格管控酒款的品質、原料用量、熟成過程。如同 CHOYA 品牌的職人精神，啤酒頭同樣對於釀酒有著高度要求，致力釀出屬於台灣在地的優質酒品。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」完美融合飽滿蘋果香與細膩梅香，綻放清新悠長水果香氣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CHOYA x 啤酒頭．南高梅林檎西打」完美融合飽滿蘋果香與細膩梅香，綻放清新悠長水果香氣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本國民梅酒品牌CHOYA攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」推出微醺新選「南高梅林檎西打」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本國民梅酒品牌CHOYA攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」推出微醺新選「南高梅林檎西打」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司代理的日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手啤酒頭釀造推新品「南高梅林檎西打」。啤酒頭釀造創辦人段淵傑（左起）、啤酒頭釀造董事長葉燦昇、黑松公司總經理張智鈞、啤酒頭釀造創辦人葉奕辰合影。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司代理的日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手啤酒頭釀造推新品「南高梅林檎西打」。啤酒頭釀造創辦人段淵傑（左起）、啤酒頭釀造董事長葉燦昇、黑松公司總經理張智鈞、啤酒頭釀造創辦人葉奕辰合影。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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