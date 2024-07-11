1張圖秒懂紅龍果怎區分紅肉白肉 專家：想要順暢就吃它
紅龍果的盛產季節來了，紅龍果屬仙人掌科，因為外皮呈鮮紅色，帶有綠色尖端鱗片而被稱為火龍果，且品種多達11種。而紅肉、白肉紅龍果如何區分？「農業部」臉書粉專今天表示，可從外觀分辨。
怎麼區分紅肉、白肉？農業部表示，紅肉的主要品種為紅肉種（紅皮紅肉），外觀比較短且渾圓，果皮上的萼片比較短，也比較密集。口感為果肉較軟，甜度比較高。營養成分部分，每100克含有約1.3公克的膳食纖維、甜菜紅素；甜菜紅素為植物性色素，想攝取「甜菜紅素」，可以選擇紅肉紅龍果。
而白肉的紅龍果，農業部表示，主要品種包括白肉種（紅皮白肉）、黃龍種（黃皮白肉）、青龍種（青皮白肉），外觀比較長，通常是橢圓形，果皮上的萼片也比較修長，而且帶有鮮綠色。口感吃起來比較爽脆，甜度比較低，帶有淡淡清甜。營養成分部分，每100克含有約1.7公克的膳食纖維，想要吃進更多膳食纖維，促進排便的話，可以選擇白肉紅龍果。
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