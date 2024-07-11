朱穎人《清香似舊時》 當代中國水墨藝術課

聯合報／ 記者何定照／即時報導
年逾九旬的中國藝術家朱穎人，藝術生涯見證了中國繪畫的深厚傳統與創新發展，近來由台北三聯書店出版《清香似舊時》。圖／台北三聯書店提供
年逾九旬的中國藝術家朱穎人，藝術生涯見證了中國繪畫的深厚傳統與創新發展，近來由台北三聯書店出版《清香似舊時》。圖／台北三聯書店提供

年逾九旬的中國藝術家朱穎人，藝術生涯見證了中國繪畫的深厚傳統與創新發展，近來由台北三聯書店出版《清香似舊時》，有如他在潘天壽、林風眠等大師言傳身教下的當代中國水墨藝術課。

朱穎人畢業於浙江美術學院（今中國美術學院），是寫意水墨花鳥畫家、教授、西泠印社社員，代表著作包括《潘天壽、吳茀之、諸樂三課徒畫稿筆記》、《道承東南——朱穎人中國畫創作與思考》、《記得先生——中國畫的筆墨傳習》等，最新的《清香似舊時》，可說是他93歲後的筆墨新嘗試、新摸索後的再出發。

該書出版源於朱穎人與其子朱鍔之間的深入交流。這些對話原本是朱穎人畫冊《一條線——朱穎人的水墨實踐》的引文，逐漸發展成為一本獨立著作，書中對年輕讀者多有啟發。

例如朱穎人提倡的「日復一日把簡單的事盡力氣去做到好」的工作哲學，以及他的生活態度：「在生命路上，人還活著，就沒什麼好著急的。緩慢一點，沒什麼不好的。」對於過度追求速度與效率的當代年輕人都可說是溫和的良藥。他鼓勵年輕人要有耐心，對生活保持好奇與熱愛，並在創作中尋找自己的聲音。

著名作家董橋指出，朱穎人《清香似舊時》裡那些藤蔓，像是畫法也像書法，筆好、墨好，又在承繼傳統裡展現種種變化。「疏淡中見繁密，清逸中見熱烈，奇崛中見平正，寂靜中見響動，筆意深切，畫意深邃，情意深濃。這也許正是別開的生面了。」作家張大春也特別為序。

年輕人 藝術家

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