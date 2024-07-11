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咖啡千層蛋糕、鐵觀音蛋黃酥！4間特色甜點　應景開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
YOKU MOKU打造夏季限定「向日葵綜合禮盒」。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU打造夏季限定「向日葵綜合禮盒」。圖／YOKU MOKU提供

隨著中秋節、父親節即將到來，許多甜點品牌已經陸續推出應景的中秋禮盒與父親節蛋糕。「夢卡朵」今年將紅土蛋黃酥以日式手法改良，創造更細緻的口感；主打以茶入饌的「貓茶町」，同樣供應「鐵觀音茶金蛋黃酥」等一系列茶系點心。另外，來自日本的「YOKU MOKU」不僅供應多款經典商品，還針對登台13週年，打造「向日葵綜合禮盒」。「LADY M」則是攜手世界冠軍「SIMPLE KAFFA」，打造大人系的「咖啡千層蛋糕」。

【YOKU MOKU】

來自東京的YOKU MOKU，為慶祝登台13週年，推出夏季限定「向日葵綜合禮盒」，共有18入、36入兩種規格。18入紙盒包裝內含有迷你原味雪茄蛋捲、鹽味檸檬脆餅、柑橘巧克力脆餅等品項，每盒820元；36入則採鐵盒包裝，增加迷你巧克力雪茄蛋捲，每盒1,880元，包裝均由日本花禮品牌Hibiya-Kadan合作設計。慶祝13週年，活動期間可享指定商品87折優惠，滿額再贈環保袋。

【LADY M】

LADY M攜手SIMPLE KAFFA，推出父親節限定「咖啡千層蛋糕」。圖／LADY M提供
LADY M攜手SIMPLE KAFFA，推出父親節限定「咖啡千層蛋糕」。圖／LADY M提供

LADY M今年攜手世界冠軍咖啡SIMPLE KAFFA，推出父親節限定「咖啡千層蛋糕」，將咖啡豆厚實香氣與苦甜尾韻，化作滑順的內餡，搭配手煎餅皮，以及主廚自製的咖啡凍、可可巴芮巧克力脆片，帶來豐富口感層次與悠長香氣，6吋售價1800元，自即日起至7月25日期間開放預購。

【夢卡朵（mon gâteau）】

夢卡朵推出改良版的「紅土蛋黃酥」。圖／夢卡朵提供
夢卡朵推出改良版的「紅土蛋黃酥」。圖／夢卡朵提供

本次透過日式手法，打造出「紅土蛋黃酥」不僅底部酥脆，上層餅皮也有著豐富層次與酥脆易化的口感，搭配上減糖配方的紅豆餡、屏東鹹鴨蛋，構成絕妙平衡滋味，每盒750元，7月31日前可享10盒95折的早鳥優惠。另外還有「檸檬小蛋糕禮盒」、「愛文芒果波士頓」、「愛文芒果生乳捲」等多種選擇。

【貓茶町】

貓茶町提供「鐵觀音茶金蛋黃酥」系列，購買兩入再送「茶金蝴蝶酥」。圖／貓茶町提供
貓茶町提供「鐵觀音茶金蛋黃酥」系列，購買兩入再送「茶金蝴蝶酥」。圖／貓茶町提供

今年除了持續推出「鐵觀音茶金蛋黃酥」，還推出「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」，另外還有使用三款特色茶製成的「茶香三劍客」餅乾禮盒，以及「台灣茶曲奇」、「茶金蝴蝶酥」等不同茶系甜點。針對早鳥客，也提供不同折扣方案，例如「鐵觀音茶金松露禮盒」原價920元，特價820元；「茶香三劍客」原價520元，優惠4盒1,800元。

咖啡 蛋黃酥 觀音

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