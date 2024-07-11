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三星Galaxy Watch Ultra上山下海、從早到晚掌握你的健康狀況

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星推出全新穿戴裝置Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7。記者王聰賢／攝影
三星推出全新穿戴裝置Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7。記者王聰賢／攝影

三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6、智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3，全系列產品除了硬體規格再升級，也融合更多實用Galaxy AI功能，持續拓展Galaxy AI生態圈，為用戶解鎖AI應用無限可能。

除了2款旗艦摺疊手機，想要完整釋放Galaxy AI功能，當然還要搭配Galax Watch與Galaxy Buds系列組成強大三星生態系，全新推出的Galaxy Watch Ultra與Galaxy Watch7為全球首款搭載3奈米處理器晶片的智慧手錶，處理速度大幅提升之外，感應器與GPS規格也升級，讓數值測量與定位都更為精準。其中Galaxy Watch Ultra採鈦金屬材質，具備10ATM防水效能，可適應更極端的環境使用，且續航力最長達100小時。

此次Galaxy Watch新增2大健康功能，一是內建經FDA認證的睡眠呼吸中止監測功能，提供簡易的主動式工具檢測睡眠呼吸中止症的潛在跡象。另外，升級版BioActive感應器更為用戶帶來AGE指數功能，能直接於腕間便利追蹤進階糖化終產物AGE，這個數值受飲食與生活型態的強烈影響，透過體內蛋白質、脂肪、糖分子的變化，反應整體的生物老化過程，是新陳代謝健康度的指標。

透過Galaxy AI，這次Galaxy Watch的健康管理功能也再進化，可以整合包括平均睡眠時間、睡眠時長、前日活動、睡眠期間心率與心率變化等健康指標的綜合分析，給予用戶「身體能量指數」，更容易掌握身體狀況變化趨勢，並透過AI健康顧問、AI睡眠分析，協助更精確地達成健康目標。

另外，Galaxy Buds3系列則是無縫串聯生態圈的關鍵角色，可於三星手機、平板、手錶與智慧顯示器間自動切換播放音訊來源，並在用戶透過手機使用翻譯助理功能時，於對話過程中分離雙方聲音，一方用戶可使用耳機聆聽翻譯，另一方則透過手機揚聲器收聽，讓對話過程更加順暢；或是如同使用導覽與演講口譯機般，單方聆聽翻譯內容，輕鬆突破語言藩籬。

Galaxy Bud3 Pro可智慧分析環境音，主動調節抗噪/環境音效果。記者王聰賢／攝影
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三星發表智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3新品。記者沈昱嘉／攝影
三星發表智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3新品。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Buds3 Pro設有LED動態燈效，為整體增添潮流與科技氛圍。記者王聰賢／攝影
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Galaxy Watch7將推出40mm與44mm尺寸，40mm有森林綠與星光白2色，而44mm則有森林綠與冰川銀2種選擇。記者王聰賢／攝影
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Galaxy Watch Ultra將推出47mm鈦霧灰、鈦雲白以及鈦光銀3色版本。 記者王聰賢／攝影
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全新Galaxy Watch首創AGE指數功能，能直接於腕間便利追蹤進階糖化終產物（AGE）指數，是新陳代謝健康度的指標。記者王聰賢／攝影
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Watch 手錶 睡眠時間

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