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心之芳庭豐父盛宴 老爸身分證「52088」中2碼用餐88折

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
肉質軟嫩多汁、滋味豐富的「主廚爐烤蜜椒戰斧豬」。圖／薰衣草森林集團提供
肉質軟嫩多汁、滋味豐富的「主廚爐烤蜜椒戰斧豬」。圖／薰衣草森林集團提供

為迎接父親節到來，薰衣草森林集團家族品牌「心之芳庭」推出「豐父盛宴」父親節提案，祭出多重專屬優惠及限定好禮。今年父親節開放8月3日、8月4日限定預訂，凡到心之芳庭室內歡沁會館享用父親節桌菜，老爸身分證中二碼「5、2、0、8、8」，就享88折優惠。

不僅如此，更加碼推出超超超早鳥優惠，即日起至7月17日預訂，不僅享88折優惠，還免費贈送一瓶限量精選紅酒、一顆8吋超爸氣限定蛋糕、果汁無限暢飲，精選紅酒限量20瓶，贈完為止。第二重7月18日至8月1日期間預訂，可享8吋爸氣限定蛋糕一枚、果汁無限暢飲的好康。

擁有絕美天際線等自然風景的心之芳庭，享用完午宴後，還可邀老爸在園區內散步，感受南法歐洲式悠閒氛圍。

今年父親節限定開放二日桌菜預訂，每桌桌菜提供6,880元及9,880元兩種桌菜選擇，無論6人或10人的家庭組合，皆能滿足老爸和全家味蕾。

今年特別奉上特色佳餚，包括主廚精選天然放牧的陽光豬，經過慢火爐烤，肉質軟嫩多汁，滋味豐富的「主廚爐烤蜜椒戰斧豬」；湯頭鮮甜濃郁且不油膩，每一口都充滿海味的鮮美的「極品上湯海味佛跳牆」；整隻雞與黃金蟲草慢火熬煮濃縮精華，湯頭香濃滑嫩的「黃金蟲草野菇燉鹿野雞」將整隻雞及黃金蟲草精華濃縮在湯裡。

另外，即日起至9日30日，凡預約參觀心之芳庭婚宴場地，就可獲得抽獎資格，每月將抽出一名幸運兒，贈送一房難求的「緩慢旅宿－雙人住宿券」一張，可任選南部主打「慵懶海灣與漁村風情」的大鵬灣館別，或北部強調「聆聽山間森林的聲音」的金瓜石館別，盡情享受「慢遊、慢活、慢食」的獨特旅遊體驗。

父親節

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