三星巴黎辦新品發表會 首款「AI摺疊機」7月24日上市

三星電子今（10）晚於巴黎舉行Galaxy Unpacked新品發表會，首款AI摺疊機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6問世，智慧周邊產品Galaxy Buds3以及Galaxy Buds3 Pro也同步現身。三星宣布，Galaxy Z Fold6、Z Flip6和Galaxy Buds3系列將自7月10日起於特定市場開放預購，7月24日正式上市。

三星電子總裁暨行動通訊（MX）事業部負責人盧泰文（TM Roh）表示，三星引領行動技術發展，開創業界先河推出摺疊機，「三星摺疊裝置滿足用戶個人化需求，如今更將借助Galaxy AI的強大功能，提供前所未見的使用體驗。」

新一代Galaxy Z系列亦追求更強大的耐用性，採用雙軌轉軸結構，在強化的摺疊邊角支撐下，能有效分散外部衝擊，經層層強化的內頁螢幕，有助於減少摺痕，維持韌性。全新Galaxy Z系列配備Armor鋁合金與康寧GorillaGlass Victus 2，使其成為迄今最堅固耐用的Galaxy Z系列。

Galaxy Z Fold6和Flip6皆配備最先進的高通Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy，匯集一流CPU、GPU與NPU效能於一身，可針對AI運算優化，提供強化圖像處理能力，及更優異整體效能。Galaxy Z Fold6採用升級版散熱系統，配備更大的Vapor Chamber，而Galaxy Z Flip系列則首次導入Vapor Chamber設計。

Samsung Notes內建「筆記智慧助理」，具備翻譯、摘要以及自動排版功能，協助用戶輕鬆記錄會議筆記。全新導入的語音轉文字筆記助理功能，能將Notes中的錄音內容，以文字轉錄、翻譯與摘要總結，借助Notes內建PDF自動智慧翻譯功能，PDF檔案內的文字可獲得精準翻譯，並覆蓋於原始文字上，就連影像和圖片中的文字也能輕鬆搞定。

三星鍵盤新增的「智慧撰寫」功能，則可依據簡單的關鍵字，為電子郵件與支援的社群媒體應用程式，提供建議回覆內容。特別是社群媒體，該功能可分析過往的發文內容，模擬用戶撰文風格。

此外，透過與Galaxy Z Fold6螢幕上的Galaxy AI共同協作，S Pen體驗將更上層樓。用戶在「媒體瀏覽器」儲存的照片或Notes螢幕上進行簡單塗鴉或手繪時，全新「塗鴉轉圖像」功能，可根據用戶選擇，透過AI生成，創作線條更細膩的藝術作品。

Galaxy Z系列導入最新「Google Gemini應用程式」，讓用戶在手機上擁有個人專屬AI助理，僅需從螢幕底部角落向上滑動或說出「Hey Google」，即可啟動Gemini輔助用戶寫作、學習或制定計劃等。

Gemini與多Google應用程式相互整合，透過蒐集即時航班和飯店預訂資訊，輕鬆規劃完美旅程，並利用Google地圖探索著名景點，和前往目的地的最佳路線。在Galaxy Z Fold6使用大螢幕觀賞YouTube時，如欲查詢眼前K-pop MV的詳細資訊，使用者可在多重視窗中啟動Gemini。若對影片中的偶像感到好奇，只需長按首頁鍵，接著圈出或點選螢幕上的物件，「搜尋圈」將立即呈現搜尋結果。

Galaxy AI亦強化Galaxy Z Fold6的無障礙溝通。「翻譯助理」採用全新雙面翻譯窗模式，將裝置的獨特雙螢幕外型發揮淋漓盡致；在內頁螢幕及封面螢幕上將各別顯示即時翻譯，便於交談雙方閱讀譯文，實現更自然流暢的互動體驗。亦提供單向的聆聽模式翻譯，無論是參與講座或是其他類型的簡報，皆能輕鬆理解。

三星今年也繼續擴大再生材料的應用範疇，首次於Galaxy Z Fold6和Flip6 導入再生金和銅。

今年稍早，三星於Galaxy S24旗艦系列導入再生鈷、稀土元素等回收礦物，及再生塑膠、再生鋁和再生玻璃，Galaxy Z Fold6和Flip6元件亦不例外。Galaxy Z Fold6和Flip6包裝盒皆以100%再生紙質製成，並提供七代作業系統更新與七年安全更新。