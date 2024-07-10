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三星新品來了！Galaxy Z Fold6變薄、Galaxy Buds3系列蘋果味濃、智慧手錶續航達100小時

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粉嫩新色太美了！三星摺疊旗艦Galaxy Z Fold6正式亮相 AI即時翻譯功能變更好用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6。記者沈昱嘉／攝影
三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6。記者沈昱嘉／攝影

三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6、智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3，全系列產品除了硬體規格再升級，也融合更多實用Galaxy AI功能，持續拓展Galaxy AI生態圈，為用戶解鎖AI應用無限可能。

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廣受商務人士喜愛的Galaxy Z Fold系列，這次Galaxy Z Fold6透過巧妙地螢幕尺寸微調，寬度略增、高度略減，外螢幕也稍微加大，帶來更開闊的視覺感受，摺疊時厚度較前代13.4mm減少至12.1mm，機身則是瘦身有成，減輕至239克更輕薄，內外側機身採用康寧Gorilla Glass Victus 2，機身邊框與轉軸外蓋採用堅固的Armor鋁合金材質，升級擁有IP48防塵防水等級認證，強化耐用性。特別的是，除了曜星銀、海谷藍，這次也將推出柔美的鹽湖粉色。

而用戶們最關注的Galaxy AI功能，透過摺疊型態的加持，內外大螢幕展現更多元的應用情境。圈了就搜的「搜尋圈」功能再進化，不只能搜尋圖片、翻譯文字，現在還能一圈瞬掃QR Code、解答數學題，並且將原始頁面與結果分別呈現在不同螢幕區塊，一眼瀏覽更豐富的資訊。幫助溝通更無國界的翻譯功能，除了原有的對話模式，此次更新增「聆聽模式」，一聽即翻可不間斷同步翻譯，輕鬆聆聽外語演講或導覽內容，宛如隨身個人口譯。另外，通話即時翻譯功能更延伸支援第三方通訊軟體，包括LINE、messenger、WhatsApp都支援。

AI技術的注入也讓用戶喜愛的筆記助理功能更加強大，「語音同步筆記功能」再升級，能將錄音內容變成逐字稿，進行翻譯、重點整理摘要；全新「繪圖助理」則可以讓天馬行空的創意透過AI化為現實，用戶可以透過Notes筆記生成式繪圖功能，讓手繪草圖瞬間變成精緻完成圖，也可以在相片編輯中隨筆塗鴉自動生成圖像，人人都是繪畫大師。

而主打年輕時尚族群的Galaxy Z Flip6這次有雲海藍、初芽綠、晨曦黃及曜星銀4種搶眼顏色，基本上也支援所有Galaxy AI應用，獨有的「封面螢幕」結合AI技術，透過生成式桌布、3D動態互動桌布、造型外框等，還可自訂Widget小工具，展現更多個人風格。除了電池容量由前代3,700mAh提升至4,000mAh，Galaxy ZFlip6後置鏡頭也大幅升級搭載5,000萬畫素廣角主鏡頭，並搭配1,200萬超廣角鏡頭，當以摺疊型態運用封面螢幕拍照時，全新「AI智慧變焦功能」可辨識人物與背景，自動於0.6倍至3倍焦段自動調整構圖，不用跑來跑去調整，輕鬆自拍不求人。

翻譯功能的對話模式，雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，讓雙方對話更自然流暢。記者沈昱嘉／攝影
翻譯功能的對話模式，雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，讓雙方對話更自然流暢。記者沈昱嘉／攝影
全新「繪圖助理」可以在相片編輯中隨筆塗鴉自動生成精緻圖像。記者沈昱嘉／攝影
全新「繪圖助理」可以在相片編輯中隨筆塗鴉自動生成精緻圖像。記者沈昱嘉／攝影
照片編輯功能現在還可以將自拍照轉成各種AI繪圖風格。記者沈昱嘉／攝影
照片編輯功能現在還可以將自拍照轉成各種AI繪圖風格。記者沈昱嘉／攝影
「語音同步筆記功能」再升級，能將錄音內容變成逐字稿，進行翻譯、重點整理摘要。記者沈昱嘉／攝影
「語音同步筆記功能」再升級，能將錄音內容變成逐字稿，進行翻譯、重點整理摘要。記者沈昱嘉／攝影
三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機、智慧手錶，以及真無線藍牙耳機。記者沈昱嘉／攝影
三星電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機、智慧手錶，以及真無線藍牙耳機。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Z Flip6推出雲海藍、初芽綠、晨曦黃及曜星銀4種搶眼顏色。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Z Flip6推出雲海藍、初芽綠、晨曦黃及曜星銀4種搶眼顏色。記者沈昱嘉／攝影
「搜尋圈」功能支援更多功能，並將原始頁面與結果分別呈現在不同螢幕區塊，發揮摺疊機最大效益。記者沈昱嘉／攝影
「搜尋圈」功能支援更多功能，並將原始頁面與結果分別呈現在不同螢幕區塊，發揮摺疊機最大效益。記者沈昱嘉／攝影
翻譯功能新增「聆聽模式」，一聽即翻可不間斷同步翻譯，宛如隨身個人口譯。記者沈昱嘉／攝影
翻譯功能新增「聆聽模式」，一聽即翻可不間斷同步翻譯，宛如隨身個人口譯。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Z Fold6推出曜星銀、海谷藍，以及夢幻的鹽湖粉色。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Z Fold6推出曜星銀、海谷藍，以及夢幻的鹽湖粉色。記者沈昱嘉／攝影

Galaxy Fold Samsung 三星

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