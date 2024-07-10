Balenciaga發表2024七夕形象廣告 愛的直球對決

一年一次的東方七夕情人節又將來臨，法國時尚品牌Balenciaga於今日發表了2024七夕商品，包含由中國攝影師王軼庶掌鏡、於上海拍攝的形象廣告，同時全系列七夕商品也已在全台7家專賣店同步開始販售。

情人間的相處總在異中求同，每一日一日的相處也有些相似、總有變化。這種同中有異的現象並在一系列形象廣告中具現：三組情侶分別在同一個場景中，帶來表情、姿勢的微妙變化，像是情人間的彼此包容，情意積累也在變幻時。

而本次2024的Balenciaga七夕商品也包含了服裝、鞋履、包款的限定商品，其中像是紫色厚底的Fluffy毛毛拖鞋便在正面有著Balenciaga字樣，10XL船型運動鞋則帶來了灰、白、紅三色的限定款；女性款的大型Monaco鏈條包有著經典的BB Logo，可手提可肩背；此外另有Love連帽T恤或短袖T恤，以簡潔直白的白色愛心襯於黑色面料上，將心意告白、直球對決。

Balenciaga發表了2024七夕情人節形象廣告，並由中國攝影師掌鏡、取鏡於上海的日常生活場景。圖／Balenciaga提供（合成圖）