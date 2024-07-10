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逛LV限定珠寶店 郭雪芙秀七夕項鍊、婁峻碩大方挑情侶戒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登首家高級珠寶期間限定店店內裝潢。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店店內裝潢。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）將自7月11日起至8月18日止於台北Bellavita寶麗廣塲開設全台首家高級珠寶期間限定店，是最完整集結集結珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof歷年來各式女士、男士、中性經典高級珠寶作品的店鋪。期間亦攜手首位台灣籍米其林三星餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱（Kai Ho），在緊鄰珠寶店的空間揭幕品牌首次期間限定Pop Up Café。

本次高級珠寶期間限定店採用領先全球、首次於台灣獨家曝光的全新設計概念打造，以金色Monogram花瓣為主軸，打造流線感的圓弧型金色外牆，與Bellavita寶麗廣塲的採光穹頂相互輝映，透天的自然光線照射下，靜謐優雅的氛圍，更顯珠寶的瑰麗璀璨。開幕星光紅毯更有郭雪芙、婁峻碩、Karencici、施柏宇等眾星齊聚，氣氛熱鬧。

●獨家商品先曝光 七夕項鍊

郭雪芙配戴Color Blossom玫瑰金、粉紅藍寶石與鑽石項鍊，為期間限定店獨家首賣商品，是以今年七夕為主題的新作。不過她表示今天最想帶回家的是以Monogram裡面星星形狀尖花形狀打造的專屬LV Diamonds鑽石系列婚戒，因為她平常就很喜歡堆疊混搭各種戒指，對於這款光芒獨特的鑽石格外心動。

最近恰好推出新歌〈鑽石〉的婁峻碩，則配戴了首度來台亮相的Cuban Chain古巴鏈高級珠寶系列，精緻柔軟的黃K金鑲嵌鑽石，鍊結上更細緻裝飾LV的經典logo圖案，整套配戴嘻哈感十足。雖然他最喜歡這條高級感的嘻哈風格古巴鏈，但也已經先與網紅女友焦凡凡討論過比較中性設計的戒指，考慮一起購入作為兩人的首個情侶款配戴。

喜歡配戴耳環和戒指的Karencici也對於光芒有別於其他鑽石的LV Diamonds鑽石系列戒指讚不絕口；剪了新髮型亮相的施柏宇，則配戴了Les Gastons Vuitton系列深藍色的戒指，是以丹寧為靈感的摩登設計，不過他最心心念念的卻是單價上百萬的鉑金款ESCALE腕表，這也是他今天最想帶回家的作品。

●完整集結品牌經典珠寶 一次鑑賞

除了明星搶先演繹的獨家商品，向來深受歡迎的可愛吉祥物Vivienne，亦相當難得地有將近全部的十二生肖系列吊墜一齊亮相。Vivienne在紅玉髓、黃色藍寶石、紅色尖晶石、黃色剛玉、錳鋁榴石等不同色彩的寶石妝點之下，化身中國十二生肖各種角色，童趣又討喜。

同時展出的限量版Montgolfière Aéro座鐘，外觀融合路易威登傳統硬箱，升空的熱氣球致意品牌旅行傳承。箱體搭載L'Epée 1855手上機芯，在黃銅與透明玻璃翼之氣球結構中，可見Monogram花朵指示時間。座鐘亦可懸掛於天花板，猶如閃閃漂浮的熱氣球。首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列也於期間限定店開幕之際來台亮相，以碳纖維打造的深藍色戒環搭配黃金，優雅又具個性魅力。

其他品牌經典的珠寶作品亦於此期間限定珠寶專賣店以最完整的面貌呈現，包括新增天河石材質選擇的Color Blossom系列、以LV花朵廓形線條為設計主軸的Ombre Blossom系列、最經典的Idylle Blossom系列、以及專屬品牌鑽石切割的LV Diamonds鑽石系列等，以豐富的設計體現路易威登珠寶的疊戴無限可能性。

施柏宇出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
施柏宇出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
COLOR BLOSSOM玫瑰金與粉紅藍寶石與鑽石項鍊，15萬2,000元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM玫瑰金與粉紅藍寶石與鑽石項鍊，15萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
婁峻碩出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
婁峻碩出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
CUBAN CHAIN項鏈，黃K金及鑽石，299萬元。圖／路易威登提供
CUBAN CHAIN項鏈，黃K金及鑽石，299萬元。圖／路易威登提供
VIVIENNE HORSE吊墜，黃K金、白K金、亮漆及鑽石，146萬元。圖／路易威登提供
VIVIENNE HORSE吊墜，黃K金、白K金、亮漆及鑽石，146萬元。圖／路易威登提供
婁峻碩出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
婁峻碩出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
施柏宇出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
施柏宇出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
CUBAN CHAIN手鏈，黃K金鑲嵌鑽石，120萬元。圖／路易威登提供
CUBAN CHAIN手鏈，黃K金鑲嵌鑽石，120萬元。圖／路易威登提供
男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列首度來台。圖／路易威登提供
男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列首度來台。圖／路易威登提供
VIVIENNE DOG吊墜，黃K金、白K金、亮漆、鑽石及藍寶石，153萬元。圖／路易威登提供
VIVIENNE DOG吊墜，黃K金、白K金、亮漆、鑽石及藍寶石，153萬元。圖／路易威登提供
Karencici出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
Karencici出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
VIVIENNE DRAGON吊墜，黃K金、白K金、亮漆、鑽石及紅玉髓，116萬元。圖／路易威登提供
VIVIENNE DRAGON吊墜，黃K金、白K金、亮漆、鑽石及紅玉髓，116萬元。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店店內裝潢。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店店內裝潢。圖／路易威登提供
Karencici出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
Karencici出席路易威登首家高級珠寶期間限定店開幕。記者沈昱嘉／攝影
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
路易威登首家高級珠寶期間限定店外觀。圖／路易威登提供
CUBAN CHAIN戒指，黃K金及鑽石，45萬1,000元。圖／路易威登提供
CUBAN CHAIN戒指，黃K金及鑽石，45萬1,000元。圖／路易威登提供

LV 珠寶 鑽石

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