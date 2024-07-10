打動日本時尚頑童的心 MON CARBONE旅行箱快閃店進駐A9

台灣品牌MON CARBONE碳纖維旅行箱聞名，在新光三越台北信義新天地A9一樓展開概念快閃店，同時MON CARBONE品牌摯友、也是日本男性時尚雜誌《LEON》御用封面人物—Girolamo Panzetta特別來台，分享他與MON CARBONE旅行箱的遇見。TUMI則派出全球品牌大使、「亞洲一哥」孫興慜，為Tegra-Lite®和Alpha Bravo系列拍攝全新廣告大片。兩位風格型男演繹旅行箱，更驗證旅行箱與個人風格密不可分。

Girolamo Panzetta是在日本生活與演藝圈發展的義大利名人，他分享：「2022年在東京伊勢丹百貨遇見了MON CARBONE BLACKDIAMOND碳纖維行李箱，尤其是碳纖維材質的優勢，讓行李箱變得更加輕便且耐用，更喜愛它獨特的碳纖維花紋光澤。」這次他來台三天兩夜就帶了六套服裝做為旅遊穿搭，他說「因為MON CARBONE行李箱真的很輕，就算裝入這麼多套服裝，也完全不用擔心超重的問題，進出機場非常方便跟省力。」

MON CARBONE BLACKDIAMOND碳纖維行李箱，由超過3,000萬根厚度僅有人類頭髮1/12的碳纖維絲製成，並憑藉其專利的碳纖維技術，這種技術通常用於航太和超級跑車的製造，而BLACKDIAMOND碳纖維行李箱正是以此構成一款極輕薄且耐用靈活的行李箱殼，將其強度與輕盈完美合一。MON CARBONE也提供了定製化配色的皮革手柄及皮革吊牌，皮革手柄共有黑色、航太橘、橄欖綠、牛仔藍、蒂芬尼藍及古銅色6種配色，皮革吊牌配色除了含有上述的8種配色選擇。

於英超托特納姆熱刺擔任隊長的孫興慜，這回在主場托特納姆熱刺體育場 （Tottenham Hotspur Stadium）拍攝TUMI秋季形象廣告，而他擔任TUMI全球品牌大使的三年裡，也日復一日努力實現自己的夢想：參加世界盃、獲英超金靴獎，再成為托特納姆熱刺隊的隊長。他的足球之路，也充分展現了TUMI兩個標誌性系列Tegra-Lite®和Alpha Bravo所代表的堅韌、功能性和耐用性等特質。

TUMI Tegra-Lite®系列（售價介於37,800元–49,800元）採用高強度、高性能、極輕且耐用的Tegris®材質製成，常被用於救生衣、賽車和專業運動裝備。Alpha Bravo系列（售價介於8,800元–34,800元）是專為現代快節奏生活而設計的多功能包袋，採用TUMI三十多年來的標誌性彈道尼龍材質。