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超越極限！RICHARD MILLE相伴品牌摯友 前進奧運寫新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）

每四年一次的奧運，是體育界的盛事、更是全人類文明的共同記憶。隨著奧運的即將來臨，頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE也發表4位參與奧運的品牌摯友故事「Beyond Success」，不僅凸顯運動賽事的激烈，也帶出表款設計和運動的無形哲思聯想、發人深省。

輕量化、近乎第二層皮膚的纖薄尺寸和不亞於頂級運動員的高抗震與精密，正是RICHARD MILLE品牌精神的核心，並透過色彩與輪廓，和頂級運動員的成就兩兩輝映。其中像是頂著鮮艷髮色的牙買加選手Shelly-Ann Fraser-Pryc是賽道上的短跑女王，歷來參賽紀錄包含囊括八枚奧運獎牌，更讓身高152公分的她贏得了「袖珍火箭」（Pocket Rocket）的美名，而其手上鮭魚粉色的RM 07-04自動上鍊腕表，更以纖巧配色但含表帶僅36公克、並能耐衝擊力達5,000g，輕快卻蘊藏爆炸性的精準力量，表如其人。

近年才加入RICHARD MILLE家族的西洋劍好手Miles Chamley-Watson，除了在體育領域大放異彩，也曾登上紐約時裝周和MetGala盛會。有著藝術家思維的他曾描述表款與劍擊的相似之處，「講求精準、時機和風格。最重要的是，RICHARD MILLE是一個獨樹一幟、匠心獨運的品牌，像我一樣，敢於標新立異。」而他手腕上相似款的RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款則是在表殼上鑲嵌以大量梯鑽，閃耀奪目之外，亦似劍擊相會的每一刻、電石火光。

然運動的本質除了勝負外還有其他。38歲的德國馬術「盛裝舞步」（Dressage）女騎士Jessica Von Bredow-Werndl歷來早早展現了與駿馬的絕佳默契。她手上則配戴有一款RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕表TZP黑色陶瓷款，表款使用CRMA2手上鍊機芯，其「可變慣性自動盤」將可隨配戴者的生活習慣改變上鏈效率，也像是騎士與駿馬互動時的隱性寓言：對強大力量的精準拿捏與收放自如，是關於優雅的獨特詮釋，更是RICHARD MILLE與運動精神的最大展現。

Shelly-Ann Fraser-Pryc是賽道上的超跑女王，除了手上的RICHARD MILLE腕表充滿爆炸活力，她甚至成立「袖珍火箭基金會」，以幫助新一代的學生運動員，克服人生的重要艱困時刻。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Shelly-Ann Fraser-Pryc是賽道上的超跑女王，除了手上的RICHARD MILLE腕表充滿爆炸活力，她甚至成立「袖珍火箭基金會」，以幫助新一代的學生運動員，克服人生的重要艱困時刻。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Mutaz Essa Barshim不僅在上屆東奧配戴RICHARD MILLE奪金，與競爭對手「共享」金牌的事蹟更成為佳話一樁。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Mutaz Essa Barshim不僅在上屆東奧配戴RICHARD MILLE奪金，與競爭對手「共享」金牌的事蹟更成為佳話一樁。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Shelly Ann Fraser Pryce所配戴的RM 07-04自動上鍊運動腕表鮭魚粉色，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
Shelly Ann Fraser Pryce所配戴的RM 07-04自動上鍊運動腕表鮭魚粉色，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
近年才加入RICHARD MILLE品牌家族的西洋劍好手Miles Chamley-Watson，整體展現顛覆性的獨特風格。圖／RICHARD MILLE提供
近年才加入RICHARD MILLE品牌家族的西洋劍好手Miles Chamley-Watson，整體展現顛覆性的獨特風格。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕表TZP黑色陶瓷款，價格店洽。
RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕表TZP黑色陶瓷款，價格店洽。
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供
與Miles Chamley-Watson手上配戴相似款的RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
與Miles Chamley-Watson手上配戴相似款的RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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