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外籍航空也搶市！阿聯酋航空推機票優惠 轉機超過24小時還可免費住飯店

聯合報／ 記者甘芝萁
杜拜機場最新航廈的T3，是專為阿聯酋航空建造，可容納6500萬名乘客，還有設置專為A380廣體客機服務的雙層空橋。記者楊懿／攝影
杜拜機場最新航廈的T3，是專為阿聯酋航空建造，可容納6500萬名乘客，還有設置專為A380廣體客機服務的雙層空橋。記者楊懿／攝影

2024 台北國際夏季旅展本月12日在台北世貿一館開展，不只國籍航空公司、旅遊業者推出機票、行程促銷，外籍航空公司也加入搶市。阿聯酋航空表示，自即日起到7月21日止，推出7月限時優惠，購買旅遊期間為2024年7月11日至2025年1月31日自台北出發前往歐洲的機票，經濟艙最低含稅不用3萬元，只要28,888元起就有機會暢遊蘇黎世，甚至還可免費入住五星飯店。

除了機票促銷外，阿聯酋航空也表示，即日起至2024年7月21日前購買2024年9月15日前完成旅程的杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時的頭等艙及商務艙旅客，即可免費入住五星級杜拜馬奎斯 JW 萬豪飯店 （JW Marriott Marquis Hotel Dubai）兩晚，豪華經濟艙與經濟艙旅客則可免費入住一晚。

這次阿聯酋航空推出的機票促銷航點包括杜拜，經濟艙優惠票價35,222元，商務艙106,333元；蘇黎世經濟艙28,888元，130,666元；里斯本經濟艙35,777元，商務艙132,222元；馬德里經濟艙33,555元，商務艙147,555元。以上皆為含稅價。

凡在2024年9月30日前到訪或途經杜拜的阿聯酋航空旅客，僅需出示紙本或電子登機證與有效的身份證明文件，即可在杜拜與阿拉伯聯合大公國境內數百家零售商店、餐廳、熱門觀光景點及豪華 Spa 中心享有My Emirates Pass超值折扣與獨享體驗。無論是史詩級的水上樂園，還是登上全球最高、位在哈里發塔的At The Top 觀景台，旅客都能以優惠價格購買門票，收藏杜拜每個必訪景點。

旅展 杜拜 機票促銷 航空公司 阿聯酋

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