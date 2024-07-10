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華航夏季旅展線上開跑 全航線8.2折起、還可抽西雅圖機票

聯合報／ 記者甘芝萁
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供

2024台北國際夏季旅展將於本月12日到15日在台北世貿一館舉行，華航也提前在線上開跑夏季旅展，從7月10日到7月30日，全航線優惠最低82折起，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票，還有機會獲得獨家限量客製手提行李箱和Uber乘車抵用券等豐厚好禮。

華航表示，此次線上旅展推出機票促銷，7月14日開航的西雅圖航線只需20,500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起、舊金山20,327元起、倫敦28,112元起，以及澳洲墨爾本也只要21,125元起（以上票價皆為未稅最低價）。

華航這次也將參加7月12日至15日在世貿1館舉辦的夏季旅展（B610攤位）。現場購票即可參加電子刮刮樂，有機會得到平板電腦、福華大飯店餐券、momo購物折價券、華航限量客製14吋手提行李箱及精美LOGO旅行小物等多樣好禮；購票就送洗護髮組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。使用華航與中國信託聯名卡單筆消費滿額可獲限量超商禮券，現場辦卡也將再加贈好禮；而期間刷台新信用卡滿額消費還可獲得限量大同電鍋回饋。

旅展 機票促銷 華航 行李箱

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