連鎖餐飲祭優惠！摩斯「咖啡、奶茶」第2杯10元 必勝客個人餐119元起

即日起至7月15日期間，「摩斯漢堡」推出考生應援活動，「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」原價90元，優惠價79元；摩斯咖啡或摩斯經典奶茶大杯，均享第2杯10元。另外即日起至8月31日期間，晚間20:00～清晨5:00，「薯條＋大杯可樂」優惠價59元，讓夜貓族也能輕鬆享用。

除此之外，7月20日至7月22日期間，摩斯推出「大暑消消薯」活動，到店購買「黃金地瓜薯條＋大杯可樂」，優惠價69元。同時摩斯「點心飲品A＋B超值選」也更換新菜單，A區提供「薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅、抹茶紅豆米派」，B區則有「大杯冰紅茶、大杯無糖冰綠茶、大杯無糖冰紅茶、摩斯熱紅茶」可供搭配，組合價69元。

「必勝客」所推出的個人餐「Pasta Hut」，今夏升級為「咪巴克斯紙包餐館」（ME BOX獨饗盒），提供飯、麵等不同選擇，包括有「激省紙包餐」與「輕奢紙包餐」。其中激省紙包餐提供有4款全新口味，包含「奶油德腸紙包筆管麵」、「蒜香培根紙包筆管麵」、「紅醬燻雞紙包筆管麵」、「青醬蛤蜊紙包筆管麵」，每份原價139元，優惠價119元。另外還有「奶油燻雞培根紙包飯」、「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」，各為139、149元。

「輕奢紙包餐」系列中，供應「羅勒雞腿排紙包筆管麵」、「波隆那牛肉丸紙包筆管麵」、「奶油雞腿排紙包筆管麵」、「羅勒海鮮紙包筆管麵」、「奶油海鮮紙包筆管麵」、「波隆那海鮮紙包筆管麵」、「粉紅海鮮起司紙包飯」，以及「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」、「西班牙海鮮紙包飯」，每份179～209元不等。活動期間，凡單點ME BOX獨饗盒系列，加價1元就可獲得BBQ烤雞(一翅一腿)、和風鱈魚塊3塊或薯金幣小份（3選1）。