聽新聞
test
0:00 / 0:00
一沐日開賣「鐵盒便當」！滿滿奶酪、豆花、草仔粿 這款只賣1天
迎來品牌12週年，2012年於台中一中商圈創立的連鎖手搖飲「一沐日」，特別以「奶酪」為主題，搭配上草仔粿、嫩仙草等配料，推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」，讓粉絲可以品嚐到滿滿的配料組合。
為迎接品牌12週年，一沐日日前舉辦「經典飲品敗部復活賽」，讓網友們票選2012～2023年的經典飲品排名，最終由「奶酪」拿下復活賽冠軍。因此本次一沐日特別推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」2款產品。其中「經典料神便當盒」以透明蓋盒裝設計搭配品牌腰封，展現日常台灣便當的經典樣貌。內容物包含手工現做的奶酪、豆花為主食，再讓消費者自由選配配菜，包括有「草草組合」（草仔粿＋嫩仙草）、「粉粉組合」（粉粿＋粉圓），或是「圓圓組合」（草仔粿＋粉圓），最後還會再附上逮丸麵茶粉、奶油球來提味，每盒99元，限於7月12日至8月4日供應。
同步新登場的「珍藏料神便當盒」，使用古早味的雙耳鐵盒便當，不僅有刻印紀念字樣，還搭配老花布包，內容物則比照經典料神便當盒，僅限於7月28日當天限量販售，並僅針對北、中、南各2間門市，共計6間門市限定發售。販售當日將於14:00發送號碼牌，14:30開始販售，全台限量700盒，同樣99元。（販售門市：永和樂華、吉林南京、台中美村、黎明大業、鼓山華榮、五甲自強）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言