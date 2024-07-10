一沐日開賣「鐵盒便當」！滿滿奶酪、豆花、草仔粿 這款只賣1天

迎來品牌12週年，2012年於台中一中商圈創立的連鎖手搖飲「一沐日」，特別以「奶酪」為主題，搭配上草仔粿、嫩仙草等配料，推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」，讓粉絲可以品嚐到滿滿的配料組合。

為迎接品牌12週年，一沐日日前舉辦「經典飲品敗部復活賽」，讓網友們票選2012～2023年的經典飲品排名，最終由「奶酪」拿下復活賽冠軍。因此本次一沐日特別推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」2款產品。其中「經典料神便當盒」以透明蓋盒裝設計搭配品牌腰封，展現日常台灣便當的經典樣貌。內容物包含手工現做的奶酪、豆花為主食，再讓消費者自由選配配菜，包括有「草草組合」（草仔粿＋嫩仙草）、「粉粉組合」（粉粿＋粉圓），或是「圓圓組合」（草仔粿＋粉圓），最後還會再附上逮丸麵茶粉、奶油球來提味，每盒99元，限於7月12日至8月4日供應。