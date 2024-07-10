快訊

大雨襲擊！信義、大安區雨量達百米 北市83處災情通報

PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一沐日開賣「鐵盒便當」！滿滿奶酪、豆花、草仔粿 這款只賣1天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一沐日限時限量推出「珍藏料神便當盒」，每組99元。圖／一沐日提供
一沐日限時限量推出「珍藏料神便當盒」，每組99元。圖／一沐日提供

迎來品牌12週年，2012年於台中一中商圈創立的連鎖手搖飲「一沐日」，特別以「奶酪」為主題，搭配上草仔粿、嫩仙草等配料，推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」，讓粉絲可以品嚐到滿滿的配料組合。

為迎接品牌12週年，一沐日日前舉辦「經典飲品敗部復活賽」，讓網友們票選2012～2023年的經典飲品排名，最終由「奶酪」拿下復活賽冠軍。因此本次一沐日特別推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」2款產品。其中「經典料神便當盒」以透明蓋盒裝設計搭配品牌腰封，展現日常台灣便當的經典樣貌。內容物包含手工現做的奶酪、豆花為主食，再讓消費者自由選配配菜，包括有「草草組合」（草仔粿＋嫩仙草）、「粉粉組合」（粉粿＋粉圓），或是「圓圓組合」（草仔粿＋粉圓），最後還會再附上逮丸麵茶粉、奶油球來提味，每盒99元，限於7月12日至8月4日供應。

同步新登場的「珍藏料神便當盒」，使用古早味的雙耳鐵盒便當，不僅有刻印紀念字樣，還搭配老花布包，內容物則比照經典料神便當盒，僅限於7月28日當天限量販售，並僅針對北、中、南各2間門市，共計6間門市限定發售。販售當日將於14:00發送號碼牌，14:30開始販售，全台限量700盒，同樣99元。（販售門市：永和樂華、吉林南京、台中美村、黎明大業、鼓山華榮、五甲自強）

珍藏料神便當盒可搭配草仔粿＋粉圓等配料組合。圖／一沐日提供
珍藏料神便當盒可搭配草仔粿＋粉圓等配料組合。圖／一沐日提供
一沐日「珍藏料神便當盒」，配料可選擇草仔粿＋嫩仙草等不同組合。圖／一沐日提供
一沐日「珍藏料神便當盒」，配料可選擇草仔粿＋嫩仙草等不同組合。圖／一沐日提供
經典料神便當盒，可搭配草仔粿＋嫩仙草等配料。圖／一沐日提供
經典料神便當盒，可搭配草仔粿＋嫩仙草等配料。圖／一沐日提供
一沐日「經典料神便當盒」，每盒99元。圖／一沐日提供
一沐日「經典料神便當盒」，每盒99元。圖／一沐日提供

便當 品牌 奶酪

延伸閱讀

被偷吃了？開箱好市多義美奶酪憑空消失掉3盒 她擔心「死無對證」

吃完豆花喉嚨卡卡「掛急診」…護理師分享10個奇葩案例 崩潰喊：讓我深呼吸

全家「7月霜淇淋」新口味曝光！超人氣「午茉綠霜淇淋」回歸 再攜一全新口味消暑登場

豆花、仙草免費續Ｎ次！竹北人頻回訪的「文青風甜品愛店」 靈魂配料「芋泥、湯圓」探店必點 俗又大碗CP值爆表

相關新聞

超越極限！RICHARD MILLE相伴品牌摯友 前進奧運寫新頁

每四年一次的奧運，是體育界的盛事、更是全人類文明的共同記憶。隨著奧運的即將來臨，頂級運動鐘表品牌RICHARD MILL...

外籍航空也搶市！阿聯酋航空推機票優惠 轉機超過24小時還可免費住飯店

2024 台北國際夏季旅展本月12日在台北世貿一館開展，不只國籍航空公司、旅遊業者推出機票、行程促銷，外籍航空公司也加入...

華航夏季旅展線上開跑 全航線8.2折起、還可抽西雅圖機票

2024台北國際夏季旅展將於本月12日到15日在台北世貿一館舉行，華航也提前在線上開跑夏季旅展，從7月10日到7月30...

歡慶摩天輪重啟 穿粉色上衣「5折入園」！劍湖山世界水陸暢玩499元

雲林劍湖山世界的摩天輪換新裝，將於2024年7月13日以幸福粉色登場。歡慶「幸福摩天輪」重新啟動，7月13日至7月21日...

連鎖餐飲祭優惠！摩斯「咖啡、奶茶」第2杯10元 必勝客個人餐119元起

即日起至7月15日期間，「摩斯漢堡」推出考生應援活動，「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」原價90元，優惠價79元；摩斯咖啡或摩斯...

一沐日開賣「鐵盒便當」！滿滿奶酪、豆花、草仔粿 這款只賣1天

迎來品牌12週年，2012年於台中一中商圈創立的連鎖手搖飲「一沐日」，特別以「奶酪」為主題，搭配上草仔粿、嫩仙草等配料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。