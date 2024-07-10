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金酒「KK Bar」進駐華山 甜美女神郭書瑤出任1日店長 改編《Honey》注入活力

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
郭書瑤親自擔任金門酒廠「KK Bar金酒吧」1日店長。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
郭書瑤親自擔任金門酒廠「KK Bar金酒吧」1日店長。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年適逢金門酒廠72週年，為持續推廣中式白酒文化及品牌創新，特別以「金酒72變、窖藏光旅」為主題，於台北華山文創園區中5B館，自7月11日起至8月29日止，打造為期兩個月的2024「KK Bar金酒吧」。

這次KK Bar策展內容，以金門獨有的「坑道」結合「時光」為主題，坑道曾是戰火中保護金門人的歷史見證，如今成為得天獨厚的儲酒寶庫，金門高粱酒的甘醇，正是來自於時光的淬鍊。在KK Bar不僅能透過沉浸式主題策展，了解金門酒廠的創建歷程，還能品嚐冠軍系入坑酒單，體驗不同歷史下的金門高粱酒。

此外，這次活動特別邀請到甜美系女神郭書瑤，首度擔任金門酒廠期間限定酒吧「KK Bar金酒吧」的一日店長。為了這次活動，郭書瑤精心準備一段改編自成名曲《Honey》的唱跳表演，為「KK Bar」注入青春活力。在開幕儀式上，她與金酒董事長吳昆璋、總經理丁丞康一同為第三屆《KK Bar 金酒吧》揭開活動序幕，郭書瑤更現場展現一日店長風範，進入吧台親手搖製「2024第二屆金酒盃調酒大賽冠軍作品——辣台妹」。

此外，現場除了可以品嚐多款金門高粱調酒、吃到充滿酒香的大人系高粱霜淇淋外，還能現場參與AI創作設計專屬瓶身，更能免費品飲一杯由華人調酒教父Aki所創作的Kinmen Fizz金門費茲，融合金門味、台灣味的美食，每週不同主題的Live演唱會及滿滿金高Style的拍貼機…等豐富內容。

金酒公司董事長吳昆璋表示，金門酒廠近年來致力於推廣中式白酒教育以及理性品酩文化，希望可以透過這次的KK Bar活動，掀起新世代中式白酒文化品酩浪潮，讓文化入酒、當代品酩的精神可以體現於年輕世代的生活之中。

◎KK Bar 金酒吧

．營業日期：2024年7月11日～8月29日

．營業時間：週一到週日 11:00～22:00（免費參觀策展）

．AI 互動兌換酒：11:00～18:00；調酒供應時間：14:00～22:00

．酒吧地址：華山文創園區中5B館（台北市中正區八德路一段1號）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「KK Bar金酒吧」採用高粱酒瓶燈具，將光源永續傳遞。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KK Bar金酒吧」採用高粱酒瓶燈具，將光源永續傳遞。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
郭書瑤為此活動精心準備一段改編自成名曲《Honey》的唱跳表演。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
郭書瑤為此活動精心準備一段改編自成名曲《Honey》的唱跳表演。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KK Bar 金酒吧」推出冠軍系入坑酒單，邀請年輕人挑戰人生第一口高粱酒。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KK Bar 金酒吧」推出冠軍系入坑酒單，邀請年輕人挑戰人生第一口高粱酒。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金酒公司董事長吳昆璋。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金酒公司董事長吳昆璋。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這次「KK Bar 金酒吧」策展內容，以金門獨有的「坑道」結合「時光」為主題。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這次「KK Bar 金酒吧」策展內容，以金門獨有的「坑道」結合「時光」為主題。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店長 調酒 金門

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