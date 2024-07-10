快訊

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規畫中

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

寧靜革命20載 Grand Seiko Spring Drive限量表再出擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko為慶祝品牌經典的Spring Drive機芯問世20周年，推出了兩款全新Spring Drive GMT兩地時間功能表款，延續品牌經典icon「獅王」的俐落、氣勢，並在精準度、美學更上層樓。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko為慶祝品牌經典的Spring Drive機芯問世20周年，推出了兩款全新Spring Drive GMT兩地時間功能表款，延續品牌經典icon「獅王」的俐落、氣勢，並在精準度、美學更上層樓。圖／Grand Seiko提供

一個人生日值得紀念，一個品牌、一個經典設計的周年同樣值得慶賀。Grand Seiko為慶祝品牌經典的Spring Drive機芯問世20周年，推出了兩款全新Spring Drive GMT兩地時間功能表款，延續品牌經典icon「獅王」的俐落、氣勢，並在精準度、美學更上層樓。

綜觀過往，Grand Seiko除了以精準度展現不讓瑞士頂級鐘表專美於前的複雜性，更以時標、表殼切削宛如武士刀鋒利的氣魄，獨具一格。兩只新款SBGE307腕表、SBGC275腕表同樣延續了此一傳承：44.5毫米的白鈦表殼上，以厚實的份量感搭配銳利的急角度，呈現某種既有1970年代的懷舊、也有2024的摩登當代。

其中SBGE307腕表使用了Spring Drive 9R66 GMT機芯，白色面盤從獅子鬃毛得到啟發，對比上紅棕色的GMT指針後更顯鮮明，機芯的每月誤差為+/-15秒，搭配黑色的24小時字圈，輕盈且強悍；紅色面盤的Spring Drive Chronograph GMT腕表則是從日本信州的夏日山景為靈感，並借助「多層光學鍍膜」（Optical Multilayer Coating），將日出時刻30分鐘內驚心動魄的美景、、巧秒補著還原。9R96機芯的月誤差正負10秒，換算每日不到0.5秒的正負誤差。全球限量700只，訂價38萬8,000元，並已於Grand Seiko台北101專賣店上、少量到貨。

9R96機芯的月誤差正負10秒，換算每日不到0.5秒的正負誤差，非一般精密精準。圖／Grand Seiko提供
9R96機芯的月誤差正負10秒，換算每日不到0.5秒的正負誤差，非一般精密精準。圖／Grand Seiko提供
眾所皆知白鈦的硬度遠高於精鋼，因此要讓Grand Seiko兩只表款展現鋒銳切削打磨、更顯不易。圖／Grand Seiko提供
眾所皆知白鈦的硬度遠高於精鋼，因此要讓Grand Seiko兩只表款展現鋒銳切削打磨、更顯不易。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R Spring Drive 20周年限量版腕表（SBGC275），白鈦、Spring Driver機芯，限量700只，38萬8,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R Spring Drive 20周年限量版腕表（SBGC275），白鈦、Spring Driver機芯，限量700只，38萬8,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Spring Drive GMT腕表（SBGE307），白鈦、Spring Driver機芯、時間與GMT功能，31萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Spring Drive GMT腕表（SBGE307），白鈦、Spring Driver機芯、時間與GMT功能，31萬元。圖／Grand Seiko提供
白色、生動的面盤上，靈感來自獅子的鬃毛，華麗、栩栩如生。圖／Grand Seiko提供
白色、生動的面盤上，靈感來自獅子的鬃毛，華麗、栩栩如生。圖／Grand Seiko提供

品牌 日本 獅子 腕表

延伸閱讀

復刻1969經典 King Seiko全新正裝表 再現日系雅士風範

最「正」潛水表襲來！Bell & Ross BR 03 DIVER「五壯士」集合嘍

打翻調色盤？RICHARD MILLE高科技腕表 曬動感新色

CASIO打造限定藍金配色G-SHOCK、BABY-G表款 錯過這次再等50年！

相關新聞

手搖飲鮮奶茶調查 消基會：牛奶品牌揭露不足、還有濃縮乳摻水

台灣人熱愛手搖飲，但是手搖飲店的鮮奶茶，喝的牛奶真的是你以為的牛奶嗎？消基會4至5月間針對市面上74家手搖飲、咖啡店及早...

台灣虎航冬季航班玩日本機票1699元起 今上午10時開賣

台灣虎航冬季航班第2波促銷活動登場，包括台北-大阪、岡山增班，以及高雄-大阪航線，單程未稅機票1699元起，今天上午10...

金酒「KK Bar」進駐華山 甜美女神郭書瑤出任1日店長 改編《Honey》注入活力

今年適逢金門酒廠72週年，為持續推廣中式白酒文化及品牌創新，特別以「金酒72變、窖藏光旅」為主題，於台北華山文創園區中5...

寧靜革命20載 Grand Seiko Spring Drive限量表再出擊

一個人生日值得紀念，一個品牌、一個經典設計的周年同樣值得慶賀。Grand Seiko為慶祝品牌經典的Spring Dri...

Roots睽違4年重返西門町 限時2天請吃在地排隊美食

西門町疫後迎來復甦，加拿大休閒品牌Roots睽違四年後重返西門町，Roots西門旗艦店於今日正式開幕，全新旗艦店為兩層樓...

新北首家GAP將落幕 最後營業日7月17日全場3折起

位於板橋大遠百B1近300坪的GAP，2014年7月開幕時是GAP首度跨出台北市的首間店舖，經過十年，當初GAP的新北首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。