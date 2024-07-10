寧靜革命20載 Grand Seiko Spring Drive限量表再出擊

一個人生日值得紀念，一個品牌、一個經典設計的周年同樣值得慶賀。Grand Seiko為慶祝品牌經典的Spring Drive機芯問世20周年，推出了兩款全新Spring Drive GMT兩地時間功能表款，延續品牌經典icon「獅王」的俐落、氣勢，並在精準度、美學更上層樓。

綜觀過往，Grand Seiko除了以精準度展現不讓瑞士頂級鐘表專美於前的複雜性，更以時標、表殼切削宛如武士刀鋒利的氣魄，獨具一格。兩只新款SBGE307腕表、SBGC275腕表同樣延續了此一傳承：44.5毫米的白鈦表殼上，以厚實的份量感搭配銳利的急角度，呈現某種既有1970年代的懷舊、也有2024的摩登當代。

其中SBGE307腕表使用了Spring Drive 9R66 GMT機芯，白色面盤從獅子鬃毛得到啟發，對比上紅棕色的GMT指針後更顯鮮明，機芯的每月誤差為+/-15秒，搭配黑色的24小時字圈，輕盈且強悍；紅色面盤的Spring Drive Chronograph GMT腕表則是從日本信州的夏日山景為靈感，並借助「多層光學鍍膜」（Optical Multilayer Coating），將日出時刻30分鐘內驚心動魄的美景、、巧秒補著還原。9R96機芯的月誤差正負10秒，換算每日不到0.5秒的正負誤差。全球限量700只，訂價38萬8,000元，並已於Grand Seiko台北101專賣店上、少量到貨。