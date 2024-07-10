Roots睽違4年重返西門町 限時2天請吃在地排隊美食

西門町疫後迎來復甦，加拿大休閒品牌Roots睽違四年後重返西門町，Roots西門旗艦店於今日正式開幕，全新旗艦店為兩層樓店型，維持Roots一貫設計風格，以木質調的自然氛圍，呈現加拿大湖畔小木屋溫暖舒適的精神世界，同時還推出專屬西門町的限定活動。

Roots西門旗艦店帶來豐富的系列商品，男、女裝、童裝、皮件、配件一應俱全，全新上市的早秋新品也在西門旗艦店完整展出。而Roots每年固定推出且受歡迎的台灣限定「Taiwan Day系列」也於開幕期間同步上市。

Roots回歸西門町，旗艦店不僅陳列多款經典與全新早秋商品，同時推出多項專屬西門町的限定活動，包含新朋友見面禮、VIP回娘家禮以及鐵粉滿額贈，更攜手西門在地排隊美食「師園鹹酥雞」、「上海老天祿」、「雪王冰淇淋」慶祝開幕。

7/13、7/14只要參加開幕排隊活動，就有機會免費享用「師園鹹酥雞」、「雪王冰淇淋」，還可以用990元優惠價購入Roots短袖T-SHIRT；7/10至7/14除了春夏商品6折起、新品享8折外，單筆不限金額即贈送Roots識別證帶及環保購物袋各一份、單筆消費滿5,000元加贈「上海老天祿」特製禮盒兌換券一張。