上映還未滿月！《腦筋急轉彎2》奪全台票房第3動畫電影 第1名成績難以超越

電影《腦筋急轉彎2》不只全球票房亮眼，它也持續締造台灣動畫電影的紀錄，讓我們一起看看台灣票房最好的10大動畫電影。

自從《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）2024年6月上映後，它幾乎是以一種勢如破竹的速度，不斷在全球票房刷新紀錄，截至7月7日為止，它不只已經締造12億美金的輝煌票房，還以不到26天的上映時間衝上動畫影史票房第5名，預計很快將打破《冰雪奇緣》（Frozen）所寫下12億8400萬美金紀錄。

而全球影史票房最高的動畫片，是2019年的《獅子王》（The Lion King），票房是16億5600萬美金。

在台灣，《腦筋急轉彎2》的票房依然非常驚人，目前將是以「坐3望2」的氣勢，挑戰台灣動畫影史的亞軍。

讓我們一起來看看，台灣票房最好的10部動畫電影，而你又看過其中幾部呢？

10、《排球少年！！垃圾場的決戰》——票房2億6400萬

《排球少年！！垃圾場的決戰》。圖／羚邦提供

《排球少年！！》是部由日本漫畫家古館春一所著的作品，從2012年至2020年連載，共402話。由於古館春一自己在國中和高中時，就是排球隊上的選手，基於對排球的熱愛和興趣，他才決定畫一部有關於排球的漫畫，主軸圍繞在日向翔陽和影山飛雄兩位排球選手身上，描述他們努力在排球上對決、訓練的故事。

本作從動畫開始製作後就受到空前的迴響，因為作者為了讓不懂排球、對排球沒興趣的人也能輕易理解，他在故事中適時加入規則說明。

而電影版《排球少年！！垃圾場的決戰》更是大受歡迎，票房也創紀錄，它不僅聲優配音的實力驚人，流暢的運鏡與動畫節奏、立體的人物性格，各項動作過程細節的處理、球鞋摩擦地板與拍擊排球時的衝擊聲響都表現得淋漓盡致，讓即使是沒看過動畫版、甚至不熟悉排球運動的觀眾，也能彷彿站在球場中央一般，感覺排球迎面而來的真實壓迫感，與球員們同步感受心跳的悸動與感動。

9、《動物方城市》（Zootopia）——票房2億8900萬

《動物方城市》。Disney提供

2016年上映的《動物方城市》，是部在全球掀起無限迴響的作品，電影故事的主要背景，設定在一個只有人類以外的哺乳動物所居住的大城市中，劇情則敘述了主角兔子女警茱蒂和一隻街頭行騙高手狐狸尼克合作解開一樁肉食動物的失蹤案，並揭發其背後陰謀的故事。

《動物方城市》在擬人化的呈現下，整個世界的動物們都有了各種充滿情緒的反應，這裡的肉食動物和草食動物可以和平共處，並在獨特的世界觀下營造一個超乎想像的幽默和浪漫。

《動物方城市》最受歡迎的地方，在於它將人們對於動物的偏見、刻板印象、真實特性等性質融入，使得每一個角色都有鮮明且立體的特質——許多的隱喻和彩蛋都發人深省、而且別具寓意，讓這部作品也奪下奧斯卡最佳動畫片獎。

8、《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）──票房2億9500萬

《超級瑪利歐兄弟電影版》。美聯社

瑪利歐兄弟是許多人童年至今的回憶，而它的改編電影《超級瑪利歐兄弟電影版》更是以力拔山河之姿，一上映後就在全球獲得熱烈迴響，也是影史最賣座電子遊戲改編電影。

《超級瑪利歐兄弟電影版》是個獻給所有影迷的情書，特別是當所有電玩角色都齊聚一堂、而且人物個性設定鮮明時，故事自然受到歡迎，而且大小朋友都愛戴，也能深深陶醉在那令人意猶未盡的氛圍中。

7、《玩具總動員4》（Toy Story 4）——票房3億1300萬

《玩具總動員4》。Disney提供

如果說，《玩具總動員1》是讓人們對玩具有更珍惜的眼光，那麼《玩具總動員2》則從玩具們的冒險，重新認識了自己的身世和使命；《玩具總動員3》以孩子的成長和陪伴為根基，賦予了傳承的寄予，而《玩具總動員4》則以一種煥然一新的「放下」價值感動觀眾──究竟學到了什麼？值得你我細細體會。

《玩具總動員4》劇情敘述，小女孩邦妮製造了玩具「叉奇」，讓玩具們又得面對新人加入的議題，但叉奇始終不認為自己是個玩具，千方百計逃離自己的命運，卻連累有著保護眾玩具為使命的胡迪，在隨著邦妮踏上公路旅程的同時，玩具們也展開了全新的冒險。

《玩具總動員4》就像個玩具們的公路電影，而公路電影最迷人的地方，就是故事主人翁往往在這段漫長的旅途上，意會人性的真諦和感念，它幽默、逗趣，也從無盡的歡樂氛圍中，點綴你從沒想過的豁然開朗。

6、《獅子王》（The Lion King）──票房3億1500萬

《獅子王》。Disney提供

1994年，距2019年動畫電影上映25年前，《獅子王》動畫正式上映，亮麗的畫風、細膩的筆觸，浪漫的曠野世界觀和非洲大陸動物們獨特的和諧，勾勒出那傳奇舞台上，扣人心弦的歌舞饗宴。

25年來，《獅子王》的形象以各種不同的形式深植在你我心中，除了動畫續集外，百老匯歌舞劇的震撼，更是讓故事中每一段令人朗朗上口的歌曲，都有著別開生面的激盪。

特別是電影裡那維妙維肖、栩栩如生、生動逼真的畫面，將每一隻動物獨有的面貌都有煥然一新的體驗，從表情到喜怒哀樂的情緒變化，呈現出撫慰人心的療癒。《獅子王》磅礡的史詩氣度、對生命輪迴的體現描述，怪不得是永恆的經典象徵。

5、《小小兵》（Minions）──票房3億2100萬

《小小兵》。UIP提供

2010年，《神偷奶爸》（Despicable Me）電影正式上映，當年大家可能都沒想到，原本只是當配角、那些神祕又奇怪的小黃人「小小兵」，會掀起如此的風潮，靠著無厘頭完全不按牌理出牌的個性，他們極高的存在感成了最受歡迎的象徵，黃色小毛頭的魅力襲捲而來，也讓神偷格魯的邪惡事業蒸蒸日上。

從一個超級大惡棍，到阻止為非作歹的超級英雄，觀眾一路以來可以跟著格魯，還有他個性分明的三個女兒毛毛、蒂蒂和安安，加上以凱文、史都華、蘿蔔為核心的巨量小小兵展開的旅程裡，展開一場又一場精彩的冒險旅程。

在過去的5部《神偷奶爸》系列電影裡，全球一共寫下了46億美金的輝煌票房，《小小兵》單部電影還寫下了11.6億美金的亮眼紀錄，幾乎只要是小小兵登場，它就是票房保證。

4、《冰雪奇緣2》（Frozen II）──票房3億4400萬

《冰雪奇緣2》。Disney提供

2013年上映的《冰雪奇緣》，在全球掀起了一股〈Let It Go〉炫風，靠著出色的劇本核心、角色塑造、音樂渲染、視覺效果，《冰雪奇緣》帶來了迪士尼動畫的文藝復興，成了迪士尼動畫自己第一次榮獲奧斯卡最佳動畫片的作品。

延續著第1集的經典，《冰雪奇緣2》在推出之前就成了全球影迷們最期待的作品，延續著首集的信念、世界觀，本片用了更宏觀、完美的劇本設定，交織出整個故事扣人心弦的一面，主題曲〈Into the Unknown〉毫不意外再次成了傳唱經典，見證《冰雪奇緣2》的火紅程度。

隨著《冰雪奇緣2》的故事發展，或許原先那位可能還懵懂天真的小女孩，也在時間的洗禮下有著煥然一新的體悟，因此劇本也在劇情中帶入了故事主人翁的成長，蛻變後的冒險更加成熟，也在回歸初心的堅持上，點綴迷人的夢幻。

3、《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）──票房3億7000萬（上映中）

《腦筋急轉彎2》。圖／迪士尼提供

2015年，皮克斯動畫工作室（Pixar）所製作的《腦筋急轉彎》正式上映，它以一種超乎想像的擬人化情緒反應，把大腦中的情感具象化——樂樂（Joy）、憂憂（Sadness）、怒怒（Anger）、厭厭（Disgust）和驚驚（Fear）各有各的個性，彷彿情緒就是個分工細緻的工廠，在適當的時刻出現和反應。

在續集當中，新成員阿焦（Anxiety）、阿慕（Envy）、阿廢（Ennui）與阿羞（Embarrassment）分別代表著青春期的反應，像是容易焦慮、總是羨慕別人擁有的東西、對事物經常提不起勁與性格內向容易害羞——青春期的情緒更加多元，而隨著年紀的增長，她所在意的東西也愈來愈多。

《腦筋急轉彎2》用一種充滿情懷的感動，將觀眾拉入大腦總部的情緒想像裡，續集的浪漫更讓首集的幽默和真誠持續延續，除了締造動畫續集電影的典範，皮克斯還用更扣人心弦的劇本，寫下引人入勝的溫暖。

《腦筋急轉彎2》正式成為台灣票房最高的好萊塢動畫片。

2、《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》——票房4億5900萬

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》。双喜提供

如果說，1980、1990年代出生的少男少女們，都有一個難以忘懷的童年，那麼《灌籃高手》絕對在他們的心底，有著不可抹滅的地位。

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》最引人入勝的地方，在於它的畫工真的無與倫比的細緻，幾乎已經超越你我對於動畫的想像，那畫面綻放出別緻的體驗，無論是運鏡的角度、剪輯的手法、分鏡的設計、留白的空間，觀眾彷彿也能置身比賽中，一起感受強大的張力和緊湊的步調。

於是乎，那一幕幕灌籃、帶球上籃、過人、運球、傳球，全都把漫畫裡經典的畫面，再一次透過大銀幕活靈活現了起來，甚至連喘息聲、呼喊聲、心跳聲，乃至於在不斷消耗體力的比賽中，連一滴滴的汗水都充滿了故事，畫面完美到讓人屏息。

1、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》——票房6億3500萬

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》。木棉花提供

超人氣漫畫《鬼滅之刃》自連載開啟後便吸引眾多粉絲們注意，而2019年動畫的推出，更讓作品的熱度扶搖直上、形成一股特殊的話題和現象──這部日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品，以一種乾淨俐落且完全不拖泥帶水的直率節奏，深深抓住所有觀眾的心。

《鬼滅之刃》是家人慘遭鬼殺害的少年──竈門炭治郎，為了讓化為鬼的妹妹禰豆子恢復回人類，自願加入「鬼殺隊」的故事。

有別於許多漫畫作品為了延續連載生涯而拖泥帶水的類型，《鬼滅之刃》反而常常在它作能畫成一整話的情節，全部僅收錄到一個跨頁中，超有效率的情節讓人看得過癮，也很快便能融入故事，體驗不同層次的冒險篇章。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的瘋狂好成績，預計只有即將上映的《鬼滅之刃無限城》電影版三部曲能夠超越，讓人非常期待後續的發展。

（本文出自2024.07.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）