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只到8月18日！LV期間限定Café空降台北 攜手三星主廚

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登首家期間限定Café提供鹹食與香檳飲品。圖／路易威登提供
路易威登首家期間限定Café提供鹹食與香檳飲品。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自即日起至8月18日止於寶麗廣塲Bellavita一樓中庭開設台灣首家高級珠寶期間限定店，為慶祝這個特別的時刻，品牌同步於中庭開設首次期間限定Café，與高級珠寶店面僅一金色花瓣牆之隔，限定菜單更由首位台灣籍米其林三星主廚態芮（Taïrroir）的何順凱（Kai Ho）打造，大眾均可透過路易威登台灣官方LINE帳號預約品嚐，五感完全沈浸在路易威登的法式生活藝術氛圍中。餐廳最低消費為每位賓客1,280元。

必點的「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」限定甜點六入組，其靈感來自路易威登Monogram花朵標誌與經典高級珠寶系列，內含焦糖・鹹花生達克瓦茲、雙柚凝乳塔、龍眼巧克力塔、薑汁黑糖可麗露、『金磚』費南雪、蜜桃『尼格羅尼』軟糖共六品。亦有多項甜點融入台灣在地好滋味，與法式傳統甜點的形式擦撞出全新火花，如「四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢」、「花蓮剝皮辣椒・屏東內埔70%黑巧克力・法芙娜65%卡林格巧克力」、「西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞」，及夏日甜品「青芒果冰砂・番茄清湯・愛玉凍・小黃瓜」、法式千層派「馬告鳳梨・千層酥派餅・冬瓜”茶”・鐵觀音」等。

另提供五款鹹食餐點，以法國魚子醬、北海道干貝等精選珍貴食材烹製。咖啡飲品採用產自衣索比亞的精選咖啡豆，風味特地為路易威登設計，茗品則是精選台灣在地茶葉，不容錯過，包括來自南投名間鄉的「路易威登限定」花香特調茶、嘉義阿里山的奶油桂花金萱、南投日月潭的紅玉紅茶、南投仁愛鄉的氣泡果木烏龍茶等。同時亦提供果汁、香檳、紅酒與白酒等作為搭配選擇。

期間限定Café更推出專供外帶的限量馬卡龍禮盒，由態芮特別設計，共苦茶油百香果、開心果九層塔兩種口味馬卡龍，將自7月12日起販售，每日限量150盒。另有Monogram花朵標誌的餅乾外帶禮盒，兩種限量風味包括洛神巧克力與油蔥酥。

●路易威登期間限定Café

地址: 台北市信義區松仁路28號（Bellavita寶麗廣塲1樓中庭）

營運日期: 2024年7月11日至8月18日

營業時間: 週一至周日11:30-21:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「路易威登限定」花香特調茶，380元。圖／路易威登提供
「路易威登限定」花香特調茶，380元。圖／路易威登提供
路易威登首家期間限定Café甜點設計融入台灣特色風味。圖／路易威登提供
路易威登首家期間限定Café甜點設計融入台灣特色風味。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
Monogram花朵拉花咖啡拿鐵，260元。圖／路易威登提供
Monogram花朵拉花咖啡拿鐵，260元。圖／路易威登提供
Taïrroir態芮主廚何順凱。圖／路易威登提供
Taïrroir態芮主廚何順凱。圖／路易威登提供
路易威登首家期間限定Café甜點。圖／路易威登提供
路易威登首家期間限定Café甜點。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café位於高級珠寶期間限定店的左側。圖／路易威登提供
路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café位於高級珠寶期間限定店的左側。圖／路易威登提供
「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box 」限定甜點六入組，1,580元。圖／路易威登提供
「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box 」限定甜點六入組，1,580元。圖／路易威登提供
馬卡龍外帶禮盒，1980元；Monogram花朵標誌餅乾外帶禮盒，1380元。圖／路易威登提供
馬卡龍外帶禮盒，1980元；Monogram花朵標誌餅乾外帶禮盒，1380元。圖／路易威登提供

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