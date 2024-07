只到8月18日！LV期間限定Café空降台北 攜手三星主廚

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)自即日起至8月18日止於寶麗廣塲Bellavita一樓中庭開設台灣首家高級珠寶期間限定店,為慶祝這個特別的時刻,品牌同步於中庭開設首次期間限定Café,與高級珠寶店面僅一金色花瓣牆之隔,限定菜單更由首位台灣籍米其林三星主廚態芮(Taïrroir)的何順凱(Kai Ho)打造,大眾均可透過路易威登台灣官方LINE帳號預約品嚐,五感完全沈浸在路易威登的法式生活藝術氛圍中。餐廳最低消費為每位賓客1,280元。

必點的「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」限定甜點六入組,其靈感來自路易威登Monogram花朵標誌與經典高級珠寶系列,內含焦糖・鹹花生達克瓦茲、雙柚凝乳塔、龍眼巧克力塔、薑汁黑糖可麗露、『金磚』費南雪、蜜桃『尼格羅尼』軟糖共六品。亦有多項甜點融入台灣在地好滋味,與法式傳統甜點的形式擦撞出全新火花,如「四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢」、「花蓮剝皮辣椒・屏東內埔70%黑巧克力・法芙娜65%卡林格巧克力」、「西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞」,及夏日甜品「青芒果冰砂・番茄清湯・愛玉凍・小黃瓜」、法式千層派「馬告鳳梨・千層酥派餅・冬瓜”茶”・鐵觀音」等。

另提供五款鹹食餐點,以法國魚子醬、北海道干貝等精選珍貴食材烹製。咖啡飲品採用產自衣索比亞的精選咖啡豆,風味特地為路易威登設計,茗品則是精選台灣在地茶葉,不容錯過,包括來自南投名間鄉的「路易威登限定」花香特調茶、嘉義阿里山的奶油桂花金萱、南投日月潭的紅玉紅茶、南投仁愛鄉的氣泡果木烏龍茶等。同時亦提供果汁、香檳、紅酒與白酒等作為搭配選擇。

期間限定Café更推出專供外帶的限量馬卡龍禮盒,由態芮特別設計,共苦茶油百香果、開心果九層塔兩種口味馬卡龍,將自7月12日起販售,每日限量150盒。另有Monogram花朵標誌的餅乾外帶禮盒,兩種限量風味包括洛神巧克力與油蔥酥。

●路易威登期間限定Café

地址: 台北市信義區松仁路28號(Bellavita寶麗廣塲1樓中庭)

營運日期: 2024年7月11日至8月18日

營業時間: 週一至周日11:30-21:30

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康