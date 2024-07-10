彷彿一場盛開的仲夏夜之夢！2024香奈兒夏季限定彩妝

2024香奈兒（CHANEL）夏季限量彩妝系列將於7月12日起於香奈兒全櫃點上市，並於7 月 16 日起於香奈兒線上美妝精品店開賣；品牌率先發佈由品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）演繹的全新形象照，翠綠、亮橘、紫紅與藍紫勾勒出童話般的自然風光，多變色調與富有想像空間的細緻色彩變化，讓人完全感受到以「花卉」為靈感的燦夏斑斕美景。

「對我來說，色彩有著難以言喻的魅力。選擇偏好顏色，是人與生俱來、非常自發性的本能，過程中充滿無法解釋的抽象魔力。色彩決定著我們每天展現何種誘人魅力，但有時我們甚至毫不自知。」香奈兒全球彩妝創意夥伴COMETES COLLECTIVE團隊成員 Ammy Drammeh解說。這是繼Valentina Li以藍色為基調打造春季限量彩妝系列、Cécile Paravina創作全新香奈兒炫彩單色眼影後，COMETES COLLECTIVE這個充滿創意的三人團隊再度出手，由Ammy Drammeh擔綱定調的首個夏季限定系列。

經典產品「香奈兒亮采立體眼彩筆」與「香奈兒水潤聚光棒」在此系列中推出限量新色，同時上市全新「香奈兒防水精細眉筆」九款色選，精確筆芯輕鬆將眉毛勾勒出自然的毛流感，豐富的選擇可搭配各種髮色，滿足所有需求。

「香奈兒亮采立體眼彩筆」共推出六款富有想像力又無比奔放的色選，將不斷變化光影色彩的天空、霓虹、嫩芽、到夕陽納入其中。這些大膽鮮活的色彩明亮飽和，光澤變化生動絢爛，比想像中更容易使用搭配，打造百變妝容變得輕而易舉。

兩款全新限量的香奈兒繁花雙色頰彩盤，包括莓果粉與蜜桃金兩種型號。莓果粉的兩種色調，其中一款靈感源於大理花等盛夏繁花構成的繽紛景象，打亮加入粉色珠光，讓肌膚閃耀虹彩光澤；柔霧質地腮紅則選用百搭紫紅，完美適用所有膚色。蜜桃金的雙色頰彩盤則結合了兩種令人想起落日餘暉的暖調來襯托膚色，珊瑚橘腮紅還能為臉龐增添一抹細緻小麥色，讓人想起日曬後的健康光澤。