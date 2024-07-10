憂憂、樂樂、阿焦…你的情緒被誰主控？《腦筋急轉彎》10大人氣角色

近期熱映的《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）你看了嗎？接續皮克斯（Pixar Animation Studios）2015年的經典作品《腦筋急轉彎》（Inside Out），時隔9年再度推出的續集吸引大批粉絲進入電影院觀看。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出《腦筋急轉彎》的10大人氣角色，除了第1集的固定班底外，也加入了不少第2集的新角色。

在《腦筋急轉彎2》中，主角萊莉進入青春期，多了許多第1集沒有的新情緒，包含了阿焦、阿慕、阿慕、阿廢等，許多情緒都讓人深有共鳴。除了情緒以外，主角萊莉的心境變化也讓人在看電影的過程中深受感動。大家在《腦筋急轉彎》的角色中感受到了麼呢？一起來看看吧！

NO. 10 小彬彬（Bing Bong）

FB／翻攝自迪士尼影業

小彬彬為《腦筋急轉彎》第1集中主角萊莉小時候的幻想朋友，外型是大象、貓咪和棉花糖的綜合體，有著許多充滿想像力的夢幻設定，像是能夠發出海豚音、眼淚是糖果等等。小彬彬這個角色，其實象徵著大家在孩提時期的純真與夢想，因此小彬彬逐漸被萊莉遺忘然後消失時，許多人都感到悲傷，「（第1集）小彬彬那邊超催淚」、「為了長大及變得更成熟，這份天真只能慢慢地從記憶中消失」。

小彬彬讓人想起曾經有過的夢，也想起逐漸忘卻那份純粹的過程，引發許多共鳴，成為不少人最喜歡的角色。其實在《腦筋急轉彎2》中小彬彬也有作為小彩蛋出現，在樂樂床邊擺著一個小彬彬的摺紙娃娃，這個小細節讓許多人非常驚喜。

NO. 9 阿羞（Embarrassment）

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阿羞是《腦筋急轉彎2》出現的新角色，是萊莉進入青春期後產生的新情緒之一，代表著害羞、尷尬的心情，青少年、青少女總是容易將一件小事放大，對心情造成極大的影響，也因此阿羞在外型設定上非常巨大，象徵著那些被無限放大的羞怯感受。

粉紅色的阿羞有著巨型身驅和大大的鼻子，害羞到幾乎從不說話、總是縮著身體，穿著紫色的帽T的他想躲起來的時候就會把帽T的繩子拉上，將整張臉縮進衣服裡，可愛的模樣擄獲許多人的心。除此之外，電影中他和憂憂若有似無的感情線，也是網友們熱烈討論的話題之一，「阿羞真的很暖」、「阿羞真的超可愛」、「最愛就是阿羞」、「大鼻子有夠可愛」、「這次新角色他最可愛」。

NO. 8 阿廢（Ennui）

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阿廢也是萊莉在青春期出現的新情緒，一臉厭世的他代表的是人心中覺得麻煩、懶惰、厭倦的情緒。阿廢總是一副事不關己的態度，常常躺在沙發上，能不動就不動，甚至連操作情緒主控台都是使用平板裡的App，軟爛到極致的模樣深得人心。

慵懶的阿廢在設定上也非常有趣，原文的名字「Ennui」是源自於法文「倦怠、無聊」的意思，角色也請到《藍色是最溫暖的顏色》中的法國演員Adèle Exarchopoulos配音，帶有濃濃法國腔，整個角色以法國人負能量且懶倦的刻板印象塑造，面對麻煩的事情總是簡單用一句話打發別人，不少網友都非常喜歡這個酷酷的角色，「看到阿廢就笑了」、「根本是平常下班後一回到家的樣子」、「喜歡阿廢這個角色，看了感覺很紓壓」。

NO. 7 厭厭（Disgust）

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厭厭是在《腦筋急轉彎》第1集中就出現的老班底，代表著嫌棄與厭惡的情緒，能夠幫助萊莉避開不喜歡的人事物。總是一臉不耐煩的厭厭性格非常鮮明直率，在情緒們的腦內會議中往往能夠給出一針見血的建議。

滿臉嫌棄的厭厭，角色設定的原型其實是參考了許多小孩都不喜歡吃的花椰菜，也因此厭厭才會一身綠色。有趣的是，在《腦筋急轉彎2》中厭厭曾對花椰菜露出嫌惡的情緒，以花椰菜為原型卻討厭花椰菜，讓許多人覺得非常幽默。犀利又中肯的厭厭得到許多網友的喜愛，「越看越愛厭厭，最喜歡真實的人格了」、「他很嗆但真的是為你好」、「厭厭可愛慘了，根本是我主控台的女王」、「最愛他的白眼」、「超喜歡他嫌棄的模樣」。

NO. 6 萊莉．安德森（Riley Andersen）

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作為《腦筋急轉彎》系列電影的主角，萊莉是許多人投射自我的對象。腦袋中豐富的情緒在每一次的腦內會議中讓萊莉的自我漸漸成形，觀眾們也能在不同情緒的對話與碰撞間看見她的成長軌跡，並且從中找到與自己相似的地方。

從小女孩萊莉到青少女萊莉，新增加的情緒以及情緒主控台主導者的轉變都讓人回想起自己成長過程中的模樣，引起深深的共鳴。萊莉對家庭、友情、興趣愛好、認同感、歸屬感等諸多事物的複雜情感以及掙扎，都深深地觸動人心，「太多地方跟萊莉很像，導致我情緖一直上來」、「好像看到曾經經歷這些情緒的自己」、「隨著萊莉長大，新情緒的出現、各種情緒的磨合，會讓人想到自己國中那時候青黃不接的樣子」。

NO. 5 阿慕（Envy）

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阿慕代表著對他人的羨慕與嫉妒，是萊莉在《腦筋急轉彎2》進入青春期後出現的新情緒之一。對於他人的欽羨其實某部分也反映出了對自己的自卑，也因此像阿慕這樣的情緒會在容易對自己不自信、產生自我懷疑的青春期出現，總會在別人身上追尋自己理想的樣子，就像電影中萊莉對薇姐的傾慕一樣。

阿慕的大眼睛總是閃閃發光，對別人投以欽佩的眼神。在外型設定上，阿慕的體型特別嬌小，其實正反映了出人在羨慕別人時會覺得自己特別渺小，為了將這樣的感受具體化，阿慕的外型才被設定得特別迷你。這種特別容易羨慕別人的情緒，其實也更容易讓人共感，不少人都在阿慕身上找到了自己，「覺得阿慕長得很可愛」、「眼睛亮晶晶超可愛」。

NO. 4 怒怒（Anger）

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怒怒是《腦筋急轉彎》第1集就存在的情緒，全身上下紅通通的外表、不時會從背後冒出來的火光，以及常常皺起的眉頭，讓人一眼就看得出來這是一個代表憤怒的情緒。雖然會忍不住發火、大吼大叫，不過怒怒其是是非常可靠的情緒夥伴，總在關鍵時刻跳出來維持秩序，讓人感到格外安心。

四四方方的怒怒，外觀設定的參考原型其實是耐火磚，也因此就算總是冒著火也不會燒傷自己。怒怒直接火爆的個性讓不少人都非常喜歡，除此之外，在《腦筋急轉彎2》中他和霹靂包的逗趣互動，也笑翻許多網友，「怒怒跟霹靂包那段全場都在笑」、「好喜歡怒怒跟霹靂包的組合」、「超可愛，我愛怒怒」、「怒怒矮矮的超小隻超可愛」。

NO. 3 阿焦（Anxiety）

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阿焦可以說是《腦筋急轉彎2》中戲分佔比最大的新情緒，也是許多人在這次的電影中感觸最深的情緒。代表焦慮的阿焦，讓許多人想起了自己所經歷過的每一個焦躁不安的時刻，面對新的成長階段與新的環境，許多對未來的煩惱與擔憂讓阿焦這個情緒不斷被放大，最終造成一場失控的腦內風暴。

許多曾被焦慮奪走大腦主控權的人都對阿焦這個情緒深有共鳴，那種眼睜睜看著事情發展逐漸失控，卻無法控制自己、無法穩定情緒的感覺，有過類似經歷的人一看就能明白，也因此這部電影讓不少深受焦慮所苦的人落下眼淚，阿焦也成為許多網友最心疼、最喜歡的角色，「想好好告訴阿焦一聲真的辛苦了」、「阿焦哭的時候我心都碎了」、「看到阿焦崩潰瞬間落淚」。

NO. 2 樂樂（Joy）

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樂樂是《腦筋急轉彎》中大家最熟悉的情緒角色之一，從第1集就存在的樂樂總是帶著笑容和滿滿的正能量，想盡一切辦法希望萊莉保開心快樂，並幫助萊莉打造出正向的自我意識。樂觀的樂樂以星星作為設計原型，因此身上總是散發著光芒。

一開始樂樂總是擔萊莉腦中情緒主控台的總指揮角色，認為只有這些正面積極的情緒才能幫助萊莉成長、變成理想中的模樣，不過經歷許多事情後，樂樂也才明白所有情緒都有存在的價值和意義。在電影中不只萊莉，大家也可以看見情緒們的成長及轉變，其中樂樂的心境轉折也讓人更喜愛這個角色，「樂樂太讓人感同身受」、「看到樂樂崩潰，好像也看到了自己」、「樂樂也很辛苦」。

NO. 1 憂憂（Sadness）

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代表著悲傷的憂憂是許多人在《腦筋急轉彎》裡最喜歡的角色，從第1集就存在的憂憂總是垂頭喪氣、看起來非常憂鬱，但也因此是一個較為柔軟又善解人意的情緒，得到許多人的喜愛。敏感又細膩的憂憂讓許多人聯想到長大過程中越來越不快樂的自己，也因此對這個情緒有深深的共感和理解。

長大後隨著要面對的事情越來越多，心中的憂慮也會漸漸增加，快樂越來越少、悲傷越來越多，似乎必然的轉變讓人十分感慨。不過《腦筋急轉彎》讓人明白，縱然可能讓人消極低落，憂憂仍是非常重要的情緒，也有許多網友看見並理解憂憂存在的價值，「憂憂有同理心，能夠安慰跟自己一樣憂傷的人」、「雖然有時會有悲觀的想法，但還是有勇敢的一面」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月05日至2024年07月03日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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