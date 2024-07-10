暑假多人出遊看這裡！精選台東十大包棟Villa 隱世在大自然中的渡假天堂

和家人好友們獨享整棟私人空間！

翻攝／台東天晴民宿

翻攝／台東天晴民宿

想要遠離都市的塵囂，享受夏日愜意的慢活步調嗎？有著好山、好水、美食多多的台東，近年來推動各種觀光活動，像是熱氣球嘉年華和金針花季，都在暑假期間如火如荼的進行著，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友最推薦的十間台東包棟Villa，趕快帶著全家大小一起入住這些不被打擾的親子天堂吧！

台東地理位置靠山、面海，孕育了豐富的自然生態，讓喜愛的大自然的人可以徜徉在這個沒有邊界的自然教室，想到台東旅遊的多人團體不妨考慮包棟Villa，不僅能享受山林中的寧靜，晚上還能和親朋好友一起烤肉、暢聊到凌晨，在這樣的私密空間裡不用擔心打擾到其他人，能夠完全放鬆、盡情享樂，生活在都市的你們趕緊揪團出發到台東吧！

NO.10 舒活民宿

位於台東市區的舒活民宿，提供旅客一個清幽又舒適的空間，面向海濱公園的房型能直接看到美麗的海景，舒活提供的包棟房型可容納12至16人，不只可以烤肉還能唱KTV，提供租借的腳踏車也能直接騎到距離不遠的離鐵花村以及夜市。另外，舒活也配有專屬管家，無微不至的親切服務，讓住客體驗到溫馨又舒服的住宿體驗，網友表示「老闆很熱情，會招待一些點心」、「管家會親切地提供很多旅遊景點資訊」、「服務態度很好，房間也很乾淨，CP值很高」。

NO.9 千晴民宿

位處在台東市區外圍的千晴民宿，距離市區不遠但到達各大景點也相當方便，是臺東新興的人氣旅宿選擇，溫馨典雅的房間、完善的公個設施、便捷的交通絲毫不輸大飯店，大廳裝潢是歐洲輕時尚，並提供公用的咖啡機、微波爐、冰箱、麻將桌，獨棟的房屋讓包棟的住客不僅能在室外開烤肉派對，還有卡拉OK能夠歡唱整晚，住過的房客都說，「房間是淡色系和浴室的地板木質調看著很舒服，整體非常整潔舒適，」、「附近有好吃的早午餐，地理位置便利」、「很寬敞且空間足夠，設備很齊全」。

NO.8 椰子海岸民宿

翻攝／椰子海岸民宿

翻攝／椰子海岸民宿

椰子海岸民宿一直是臺東知名的民宿之一，經過台11線時經常能看見這橦外觀型格的民宿，前往民宿的海岸線路上種著一排排的椰子樹，因而取作「椰子海岸」，椰子海岸民宿位在都蘭灣底的椰子樹林間，側身在海岸山脈下，白天有終年白日的山間雲霧，晚上則能感受到涼爽的落山風。

房間內從客廳、陽台望出去就是椰林與海景，夜晚還有海浪聲伴你入眠，老闆也試圖將各式各樣的大自然素材融入於室內空間裡，像是木造的桌子或是洗手台，提供的餐食也新鮮可口。另外，椰子海岸附近就有富山護漁區、衝浪勝地等觀光景點，能夠滿足各種休閒需求，鑽入小徑還有無人海灘，讓你獨享一整片絕美秘境。

NO.7 馬可樓民宿

馬可樓民宿位於台灣東部海岸線成功鎮八嗡嗡原民部落位址，是一棟地中海風的純白別墅，從外觀到室內裝潢，都散發著濃濃的峇里島風情，即使屋外偶爾有呼嘯而過的車輛，屋內卻像隔絕的世外桃源一樣寧靜。緊鄰的海岸山脈每天都呈現出不同的山嵐景色，三樓的開放式觀景平台能直接眺望八嗡嗡海岸的漸層海景。

馬可樓提供的包棟房行為獨立木屋，一整層的公共客廳設計，完全不怕打擾到任何人，去過的住客都讚道，「自製早餐豐富營養又好吃，能感受民宿主人對客人的用心」、「民宿老闆熱情又大方」、「非常乾淨，房間所有物品很有質感且有大量原木物品，房間有清淡好聞的檜木香」。

NO.6 富杉晴

翻攝／富杉晴 Rich-Sunshine Inn

翻攝／富杉晴 Rich-Sunshine Inn

富杉晴位於卑南鄉的半山腰上，隱身於台11線花東海岸公路上，依山傍海的兩棟純白建築佇立在種滿椰子樹的花園中，一入園就能感受到熱帶異國氛圍感，沿著椰林步道行走，有草編吊床還有最知名的方框裝置藝術都是相當熱門的網美打卡點，園中還會不時的看到牛羊在草堆中休憩，超級療癒！

房間內能同時俯瞰東部兩大海灣也式都蘭灣與杉原灣的絕佳觀景點，山景海景能一次滿足，早晨可以躺在戶外躺椅上追日出，出門不遠的附近也有富山護魚區、加里蘭海岸、池上伯朗大道及都蘭新東糖廠等觀光景點。有的人可能認為這樣等級的住宿價格一定非常昂貴，但事實上一個人換算下來非常划算，非常推薦想要享受大自然的家庭入住！

NO.5 天晴民宿

翻攝／台東天晴民宿

翻攝／台東天晴民宿

在IG爆紅的玻璃窗屋就是這間位在臺東卑南鄉的天晴民宿，雙人床前有一大片的落地窗設計，窗外滿滿綠意的景色以及戶外戲水池就如同油畫一般不真實，坐在屋內的沙發上就能拍出好看的網美照。

天晴一共有3間玻璃屋神社，二代為隱身於樹林間的森林系小屋，內部改裝成設有長梯的小閣樓，不僅整體裝潢夢幻唯美，平易近人的價格更讓小資族們直呼超級划算，紛紛特地前往朝聖，「最新的VIP私人泳池房很豪華，南國風的villa還以為在峇里島」、「晚上想小酌還可以去附設的酒吧小酌和老闆聊天」、「和姊妹們來可以拍一整天」。



NO.4 綺麗渡假村

綺麗渡假村為台灣連鎖精品飯店，位在鹿野的分館從台東市區開車只需約半小時的路程，沿路上能看到綿延的山峰和兩旁的綠蔭大道，一進入渡假村就能感受到恬適的氛圍，一大片綠意盎然的稻田及「都蘭山」映入眼簾，遼闊的園區腹地與山景融為一體，整個視野都被大自然所環繞，心情一下子就開闊了起來。

綺麗共有六種Villa種類可選擇，獨棟別墅的客房又大又寬敞，隱密性也很足夠，不僅在房內就能獨享養顏美容的美人溫泉，戶外的露天泳池更設有各種遊樂設施，讓小朋友們玩的不亦樂乎，水溫也會依照季節的不同有所調整，在群山下泡湯的體驗可說是一大享受，住過的旅客都表示，「飯店園區很舒適，孩子們玩水玩得很盡興」、「離熱氣球嘉年華的鹿野高台很近」、「戶外Spa泡完很舒爽」。

NO.3 潘朵拉電梯民宿

潘朵拉電梯民宿就位於台東火車站前，交通相當方便，民宿主人因為非常喜歡台東純淨的藍天及翠綠的山谷，退休後便決定用30幾年的旅館經驗，秉持以人為本的一貫理念，打造一個溫暖、舒適的休憩環境，讓入住的旅人能在疲憊的一天後可以有個安全放鬆之處。

潘朵拉電梯民宿的包棟方案可容納約18人，室內裝潢乾淨又寬敞，其中最大的特色就是民宿內備有電梯設備，讓住客不用辛苦的扛上行李，行動不便者也不需爬樓梯，對有小小孩或長輩的家庭非常友善，「老闆、老闆娘態度很好，非常親切、很健談，提供很多旅遊資訊」、「房間乾凈空間也大，有電梯很方便長輩上下樓」、「周邊環境很安靜，住起來舒適」。

NO.2 巴奈海景山莊民宿

翻攝／巴奈民宿

翻攝／巴奈民宿

巴奈海景山莊民宿位於連接花蓮與台東的臨海鄉鎮「長濱鄉」，是近年來臺東相當熱門的民宿，雖然火車無法到達，但也因此遊客較少，能夠保有鄉村的慢步調與民風，是台11線上的世外秘境。巴奈是間背山面海的小山房，坐落在金剛山山腳下，被群山圍繞著，與大自然為伍。

民宿主人為長濱當地原住民，將民宿取名為巴奈，也就是阿美族稻穗的意思，希望能傳遞給大家豐收、富足的概念。一進入園區就有寬闊的草皮，門口有小朋友最愛的超大鞦韆以及吊床，樓內有高挑樓中樓式設計，使用的大量木作家具都是民宿老闆親手製作，讓民宿更能融入長濱這塊土地，非常適合人數多的家庭或親友團來渡假。

NO.1 日暉國際渡假村

翻攝／日暉國際渡假村 台東池上

翻攝／日暉國際渡假村 台東池上

佔地萬坪的日暉國際渡假村被稱為臺東最美的渡假溫泉飯店，位於伯朗大道的花東縱谷中，低密度低樓層的建築保留池上最珍貴的山水美景，建物混搭歐洲、東南亞、台灣原住民等各種元素，將天然美景延伸引入渡假村，融為一景。

飯店最為出名的就是傳說中的「神仙泉水泳池」，共有五大主題泳池，引進來自中央山脈、海岸山脈匯集而成的天然泉水，熱帶棕櫚樹及紅花點綴其中，展現濃濃的南洋風情，按摩池能洗去一身的疲憊、注入元氣；兒童戲水池則是小朋友的歡樂水世界；家長可以在池畔啜飲著冰飲，直接一秒置身海島國家。另外，日暉的別墅區只要2人就能包棟，裡面不僅有私人泳池和溫泉，大廳還設有寵物屋，有毛小孩的家庭不怕沒空間讓牠們跑跳！住過的旅客紛紛讚道，「有賓至如歸的尊榮感」、「住的侯爵別墅，裡面很大很寬敞，環境優美」、「早餐豐富且具多樣性、服務周到」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月25日至2024年06月23日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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