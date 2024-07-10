告別大黃牙！10大美白牙膏品牌 讓你綻放自信笑容

從日常開始美白！

開口就是一口大黃牙，讓你不敢自信大方笑出來嗎？每次拍照時，總是覺得自己的牙齒不夠白，卻不知道如何改善牙齒美白的問題嗎？

其實，每個人的牙齒顏色因人而異，除了先天的關係，飲食或是口腔清潔不夠，都可能導致牙齒顏色變黃變深。想要有一口亮白牙齒，就要從日常生活的口腔護理與美白做改善，這次《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點近一年網友討論度最高的「美白牙膏TOP 10」，讓你不再害怕張開嘴，勇敢自信綻放最燦爛的迷人笑容！

No.10 To Be Fresh

號稱是「日本藥妝頂級瞬白美齒第一大品牌」的To Be Fresh，原先名稱為TO BE WHITE，由日本權威口腔專家Dr.Tanaka田中博士耗費40年，研製美齒兼顧口腔健康的獨家革命性植物亮白配方，牙齒成分只採用天然植物（迷迭香、鼠尾草和金絲桃），不使用研磨劑，成分相當天然、溫和不刺激。配方中含有沸石，可預防牙結石堆積，避免出現其他口腔問題，網友討論「雖然價格比起其他品牌較貴，但是成分很天然，不會讓牙齦感到刺激或是不舒服」、「長期用下來真的覺得牙齒慢慢變亮白，但牙齒沒有因此而感到敏感或刺激」。

No.9 red seal 紅印

來自紐西蘭百年天然口腔護理品牌「red seal 紅印」，在紐西蘭是家喻戶曉的國民品牌，由遵循自然療法的紐西蘭醫生William Anderton威廉．安德頓所創立，雖然在當地很少做宣傳廣告，但他們所推出的牙膏，卻是許多人的首選。如同品牌的「自然理念」，紅印的牙膏標榜「不含氟、無防腐劑、無人工色素、無化學香精、無三氯沙」，結合多種草本萃取物，獨創葉綠素精華，運用天然小蘇打及碳酸鈣雙重淨白成分，能幫助去除齒面上的色素沉澱、中和口腔異味，深入牙齦清潔口腔，網友提到：「跟其他品牌比起來，不會突然閃亮亮或變白，但就像是車子剛洗完打蠟後的那種感覺，像是一下就乾淨的那種感覺」、「有清新草本的香氣，很療癒」。

No.8 Ora2

翻攝FB／台灣三詩達 Ora2愛樂齒

翻攝FB／台灣三詩達 Ora2愛樂齒

Ora2的牙膏，是不少網友愛用的美白牙膏之一，蘊含全新研發的圓滑研磨閃耀亮白因子、維他命E，可溫和清潔齒漬，不傷害表面，還有天然芳香精油調配的香氛牙膏，不同的味道和香氣，也能讓刷牙變成療癒時刻。Ora2推出特別護理的「極緻璀璨亮白牙膏」，在日常護理之上，增加每週一次的集中亮白護理，保持清新口氣，讓牙齒的亮白效果更加顯著，網友評價：「改善牙齒污漬沈澱的問題，會讓牙齒維持出原生的潔白。」

No.7 齒磨殿堂

來自日本的「齒磨殿堂」，原本是非常小眾的品牌，近期逐漸被網友們關注與討論，讓齒磨殿堂成為不少人前往日本旅行必買的戰利品之一。與日本齒科醫生共同開發，使用「專業琺瑯質修補成分」，讓你清潔同時，還能夠填補牙齒細微刮痕等，PEG-400能夠去除齒面黃垢，還能夠護理口氣，減少口臭問題等。「齒磨殿堂」沒有添加漂白劑和氟，網友推薦：「刷這條齒磨殿堂完全不刺激，刷新三觀」、「幾乎沒什麼泡泡，但刷完又很奇妙，牙齒舔起來很光滑的感覺」、「牙齒有比較明顯的維持原色，也不會敏感」、「當初隨便抓的，忘了價格多少，用完牙齒變好白」。

No.6 高露潔 Colgate

說到高露潔，不少人的第一印象是「抗敏專家」，獨特的小分子氨基酸配方能快速封填敏感管道，幫助阻隔敏感刺激，舒緩牙齒敏感所帶來的酸痛感。其實，高露潔也推出了美白牙膏「Optic White™系列」，使用美白加速科技，深層導入技術，能夠有效去除頑固牙漬，讓牙齒表面輕柔亮白，網友分享使用心得，「三天就有肉眼可見的牙齒變白，一週牙齒就開始亮白起來，不是死白，而是把髒污洗掉後的白，真的推薦給愛喝咖啡或喝茶的人，可以消除頑固的牙垢」、「我本人認證！敏感牙齒也可以用，不會不適或是痠痛感」。

No.5 Crest

美國老字號「Crest」在美國擁有極高的人氣，可以說是美國亮白牙膏銷售領導品牌，據說在美國平均每10秒就能夠賣出1支，一路從美國紅到台灣，2018年進軍台灣後，還找來蔡依林當作品牌代言人。Crest牙膏採用美國工藝技術，搭配特有鑽白因子Glass-H，加上擁有熱感去漬科技，幫助清除頑固附著在牙齒表面的茶漬與咖啡漬，能降低牙漬再次附上的機率，被許多網友推薦，「使用完後喝咖啡後的黃漬都清除掉了，而且不會是那種死白或是詭異的白，讓我笑起來比較安心了」、「從還沒進軍台灣就都買代購，長期使用下來真的有明顯的美白效果」。

No.4 日本獅王 LION

翻攝FB：日本獅王 TW

翻攝FB／日本獅王 TＷ

日本厚生省認證的天然萃取酵素配方能夠有效分解酵素，幫助分解牙齒污垢，去除牙齒斑，獨特的高密著氟素（1450ppm）還能修護琺瑯質細微損傷，形成保護膜，幫助防止蛀牙或是外源性色斑附著等情況再次發生，溫和的成分也能夠安心的每天使用。獅王牙膏中使用的薄荷採用最高級的薄荷，由獅王香料技術研究所的調香師調配出專屬的怡人香氣，讓每個人使用後都能擁有好口氣，「好喜歡刷完牙那個清爽的氣味，清潔力也很好，用好多掉了」、「獅王的酵素牙膏算是多功能型的牙膏，真的很方便」。

No.3 好來 DARLIE

覺得「好來」名字好陌生？但提到「黑人牙膏」你一定聽過，「黑人牙膏」2022年正式以公司創始中文名字「好來」代替，主題曲找來藝人韋禮安合作。好來推出煥白牙膏，含有ActivOxygen2、使用溫感活氧技術，遇水激發煥白分子，有效擊退深層的頑固牙漬。好來的美白牙膏系列標榜「3天美白和專業級美白效果」，吸引不少人在Dcard上分享使用經驗：「我也是愛用黑人美白，因為是我用過最有效的美白牙膏」、「價格雖然比一般牙膏價格高，但美白效果還算是滿意的」、「原本因為喝咖啡的暗黃感有慢慢褪去，恢復到牙齒本身的白」、「牙膏味道跟以前用的好來不太一樣，有點辣感，不過刷幾次就習慣了」。

No.2 Lab52 齒妍堂

翻攝FB：Lab52齒妍堂

翻攝FB：Lab52齒妍堂

齒妍堂最特別的就是「MesoFill 獨家護齒技術」，利用近似於人體牙齒、骨骼的成分，幫助牙齒與骨骼上更快地形成氫氧基磷灰石保護層，加上「藍礦淨色科技」能夠以溫和的方式去除齒垢及牙漬，再利用含氟1200ppm修護琺瑯質，防止牙齒因為喝茶或咖啡再次被染色。

不少網友除了使用齒妍堂的牙膏之外，還會搭配美齒面膜讓效果更好，「明顯感受到更亮的潔淨感，牙齒是個人清潔感很重要的魔鬼細節，牙齒亮亮笑起來漂亮也健康」、「兩者搭配起來效果真的很好」、「本身牙齒蠻敏感，很久以前用過其他牌子的，他們家的使用後還沒有酸痛感」。

No.1 刷樂

擔心傷害到琺瑯質嗎？刷樂跨海邀請日本團隊研發設計配方推出「科研白」牙膏，主打「14天牙齒有感白2色階」，採用日本天然奈米級煥白珍珠粉，同時添加GK2活化牙周組織成份，先溶解牙齒上的色素，再用珍珠粉拋光提亮。此外，牙膏還富含高濃度氟化物離子（約1400ppm），刷牙後會停留於牙齒表面，保護、降低日常酸蝕，讓你喝咖啡、喝茶不再害怕，網友表示：「刷到第二周開始有感，暗沉有明顯變亮，大概白了一階，目前使用也沒有出現牙齒敏感的情況」、「因為常喝咖啡所以原本牙齒很暗沉很黃，用了三個禮拜有白了一階回來」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍2023年06月18日至2024年06月16日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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