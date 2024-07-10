雖然邊緣但是超可愛！10大人氣《角落小夥伴》的特別小秘密

堆疊在角落裡的可愛小生物們！

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你也喜歡《角落小夥伴》（すみっコぐらし）嗎？一隻又一隻超可愛的小生物們，總是喜歡疊在一起、窩在各個角落裡，雖然看起來很邊緣，但卻給人療癒溫暖的感受。這些小生物們都有著自己鮮明的特色及有趣的小秘密，呆萌的樣子吸引了許多粉絲。《角落小夥伴》在今年7月19日即將上映新電影《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出其中的10大人氣角色，同時也帶大家一起看看他們的小故事。

這些角落小夥伴們，其實很多都來自生活中的邊邊角角，像是炸蝦尾巴、雜草、吃剩的珍珠、灰塵等等，每一個小生物都有非常細節的設定，讓人很難不喜歡這些小傢伙們。《網路溫度計DailyView》在2020年也曾經做過《角落小夥伴》15大人氣生物調查，一起來看看過了近4年他們的排名有什麼樣的變化吧！

NO. 10 炸魚尾（あじふらいのしっぽ）

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2020年排名：未上榜

炸魚尾是標準的邊角小夥伴，為炸竹筴魚的尾巴，因為太硬難以入口而被剩下來，成為角落生物的一員。雖然是被剩下來的食物，但他並不像炸蝦尾或炸豬排那樣羨慕受歡迎的菜色、渴望被吃掉，反而覺得自己沒有被吃掉是一件很幸運的事。

個性正面積極的炸魚尾，和炸蝦尾是非常好的朋友，兩人也經常一起懷念過去的日子。2020年不在榜單上的炸魚尾，在這次的網路聲量調查中首度上榜，許多網友在《角落小夥伴》新電影的討論中紛紛表示「最喜歡炸魚尾」、「很樂觀覺得被吃剩很幸運，超級可愛」。

NO. 9 雜草（ざっそう）

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2020年排名：第9名

在眾多蜷縮在邊邊角角、個性消極悲觀的角落小夥伴中，雜草是少數樂觀開朗的角色。以笑容面對每一天的雜草總是傳遞著正能量，非常喜歡結交朋友，面對事情永不放棄，態度十分積極，並且還懷抱著夢想，希望有一天自己能開出花來，成為能夠帶給別人溫暖的花束。

雜草和貓咪是好朋友，貓咪也會常常為他澆水並照顧他。此外，雜草細細的兩根小腳其實就是他的根部，不只可以用來走路也能夠吸水，可愛的設定得到許多網友喜愛，「雜草真的很努力」、「為了成為最棒的花束努力成長」、「想向雜草看齊」。

NO. 8 偽蝸牛（蛞蝓）（にせつむり）

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2020年排名：第8名

「偽蝸牛」的真實身分其實是一隻蛞蝓，嚮往成為蝸牛的他背上總是背著蝸牛殼，想要假裝自己是一隻蝸牛，和同樣偽裝自我的蜥蜴（恐龍）是好朋友。其實偽蝸牛是一個有點自卑的孩子，因此背上的殼其實也是他安全感的來源。

以為大家都不知道自己其實是蛞蝓的偽蝸牛對於自己的謊言感到內疚，習慣動不動就向別人道歉，不過其實小夥伴們早就知道他的真實身份。有趣的是，他經常忘記背自己的殼，還會不小心把別的東西背在身上，像是包袱巾、背包、珍珠，甚至是自己的好友蜥蜴，萌翻許多網友。

NO. 7 貓（ねこ）

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2020年排名：第6名

常常躲在角落抓牆壁的貓個性非常害羞怯懦，性格溫柔的他心思非常細膩，總是十分在乎別人的感受，也因此情緒常常超出負荷，讓自己非常心累。貓非常善於照顧其他小夥伴，好朋友雜草便是在缺水時被貓救起，帶到角落照顧。

身為角落小夥伴的貓喜歡被束口袋緊緊包起來，從中獲得安全感，除此之外他也和一般的貓一樣喜歡吃貓罐頭和貓草，體重是所有小夥伴中最重！常常懶洋洋地打瞌睡的貓，某次睡迷糊還不小心把雜草當成貓草咬了一口，呆萌的樣子擄獲許多網友的心，「最喜歡角落生物的貓咪」。

NO. 6 包袱巾（裹布）（ふろしき）

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2020年排名：第10名

總是待在白熊身邊的粉紅色包袱巾帶著白色圓點，從白熊出生開始就一直存在，不只是他的行李，也是很重要的朋友。包袱巾常常被怕冷的白熊披在身上禦寒，也會被拿來當成行李袋、佔角落用的野餐墊等等，也曾經被蛞蝓背在身上。

平常包袱巾總共有攤平和包起來兩種狀態，成為包裹的時候沒有人知道裡面究竟裝了什麼東西，非常神秘，萬用的包袱巾是讓許多人都超想要有一條，還有人表示「不知道白熊願不願意割讓」。在《角落小夥伴》中，除了白熊的包袱巾外，其實真企鵝也擁有一條藍色條紋的包袱巾。

NO. 5 炸豬排（とんかつ）

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2020年排名：第4名

雖然叫做炸豬排，不過身為角落小夥伴炸豬排其實不是一塊完整的豬排，而是炸豬排的邊邊，油脂的比例高達99%，只含有1%的瘦肉，因太油而被嫌棄，因此成為剩食之一。由於被剩下來造成心理創傷，因此炸豬排有時會陷入憂鬱，也經常獨自發呆。

炸豬排粉紅色的鼻子，其實就代表著他體內1%的瘦肉。希望自己有天能被被吃掉的他會用乾燥劑讓自己保持酥脆，不過身上的麵衣經常被麻雀啄走。此外，也會用醬汁、黃芥茉、外帶包裝袋等小物幫自己進行自我推銷，許多網友表示「最愛豬排」。

NO. 4 炸蝦尾（えびふらいのしっぽ）

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2020年排名：第5名

炸蝦尾也是剩食小夥伴之一，是大家吃炸蝦的時候通常都會剩下來的尾巴。同為被剩下來的食物，炸蝦尾和炸豬排成為了心靈相通的好朋友，也和炸魚尾感情很好。期盼著自己有一天能被吃掉的炸蝦尾，總是很羨慕便當裡最受歡迎的章魚。

炸蝦尾頭上紅色的凸起常被誤認為是蝴蝶結，不過那其實就是蝦子尾巴。希望能被吃掉的炸蝦尾最經典的推薦搭配是塔塔醬、小番茄和外帶包裝袋等小物，可愛的外表讓他擁有超高人氣，「最喜歡炸蝦」、「炸蝦真的超可愛」、「最愛炸蝦君了」、「我是炸蝦控」。

NO. 3 蜥蜴（とかげ）

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2020年排名：第1名

「蜥蜴」其實是一隻倖存下來的藍色恐龍，原先在大海裡生活。因為害怕真實身分曝光後會被抓走，因此偽裝成蜥蜴生活。不過由於對大家有所隱暪，蜥蜴經常覺得自己是一個說謊的壞孩子，覺得自己欺騙朋友而感到不安，也常常想念在大海的母親。

這樣的蜥蜴和其實是蛞蝓的「偽蝸牛」同病相憐，成為非常好的朋友，所有的小夥伴中也只有偽蝸牛知道他的秘密。除此之外，他和綠色的真蜥蜴也是好朋友。蜥蜴的故事讓許多人連結到自身曾經歷過的自我認同掙扎，也因此成為許多人喜歡的角色，「小恐龍超可愛的」。

NO. 2 企鵝？（ぺんぎん？）

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2020年排名：第3名

「企鵝？」名字中的問號，出自於對自己身分的不確定，綠色的他原本其實是一隻河童，因為把頭上的盤子和手中的小黃瓜弄丟，所以忘記自己是河童，覺得自己可能是企鵝，但又不太確定，因此成為了「企鵝？」。

企鵝？的黃綠色身體完全不像企鵝，翻遍企鵝圖鑑都找不到跟自己一樣的企鵝，讓他感到有點自卑，也曾經嫉妒過藍色的真企鵝，不過最終他們成為了好朋友。每天都在尋找自我的企鵝？讓不少網友從中看見了自己，也非常喜歡這個可愛的小夥伴，「我是企鵝派」、「對自己到底是誰很困惑，真的很可愛」。

NO. 1 白熊（しろくま）

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2020年排名：第2名

內向的白熊是一隻北極熊，雖然來自寒冷的地方，不過他卻意外地非常怕冷，會使用自己的包袱巾取暖，就像許多人都有的「小被被」一樣。性格認真的白熊非常愛乾淨，會主動打掃環境，除此之外也很擅長畫畫。

生性害羞的白熊常常縮在角落喝熱茶，喜歡一切溫暖的東西，像是角落和被窩，和好朋友企鵝？經常為了搶奪角落吵架。在真企鵝的建議下，喜歡溫暖的他開始朝南方前進並與其他小夥伴相遇，是非常討人喜歡的療癒角色，「超愛這隻，萌翻」、「帶著小被被的萌物」、「喜歡睡覺好可愛」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月20日至2024年06月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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