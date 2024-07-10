氣場一秒提升術！2024十大墨鏡品牌比拚人氣

帥帥的擋住夏日艷陽！

@_GentleMonster_

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炎炎夏日的豔陽是不是太過刺眼了呢？這時候只能倚靠墨鏡來抵擋毒辣的陽光了！一副好的墨鏡不僅可以保護眼睛受到紫外線的傷害，還能提升整個人的時尚質感，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的十大墨鏡品牌，讓你今夏成為氣場最強大的都市麗人！

墨鏡除了可以擋掉強光紫外線的干擾，還能避免眼睛的老化以及病變；但萬一挑到劣質的墨鏡，可能會讓雙眼暴露在更多的紫外線中，沒有抗紫外線功能的深色鏡片，不僅會讓視線變暗，眼睛瞳孔放大，反而吸收更多紫外線灼傷眼睛，就如同剝掉眼鏡的保護層，讓紫外線能夠長驅直入的穿透角膜造成眼球的傷害，因此正確挑選到適合自己的墨鏡是相當重要的。

NO.10 MOLSION 陌森

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MOLSION陌森墨鏡為全球最大的太陽眼鏡集團「法國依視路」旗下的品牌，於2010年所創立，14年間不斷強化「個性、顛覆、真我」的品牌標籤，希望透過墨鏡做為自我表達的方式，不僅從鏡框、鏡片到鏡腳的材質講究，線條及弧度更是精準掌握，讓各種臉型都能被完美襯托，推出的每款鏡框都講究時尚細節，兼具修飾性與功能性，戴上去低調不張揚，卻自帶時髦氣場，在極簡中的風格中也不無聊，為經典墨鏡款式注入新潮元素！

MOLSION陌森的墨鏡每款都相當時尚大氣，重點是價格也很好入手，學生黨和小資女也能輕鬆負擔，網友討論，「他們家的墨鏡都很修飾臉型，不太挑人戴」、「價格很親民，可以當入門款」。

NO.9 Coach 蔻馳

Coach為成立於1941年的國際輕奢品牌，歷史悠久的Coach源自於紐約，長年受到全球大眾的喜愛，被稱為「觸手可及的奢侈品」，追求品質精緻質感與年輕化，設計風格延續獨特的美式都會時尚風格，除了大家所熟悉的包包、服飾，Coach每年推出的太陽眼鏡也相當有人氣。

2024年春夏最新系列的眼鏡以當代風格為視角，展現出精緻與都市活力相融合的全新風格，款式從充滿復古感的粗框，到輕盈別緻的金屬細框，或是低調率性的經典款，大膽又細膩的感性魅力，一戴上就能成為街上最亮眼的焦點。

NO.8 FENDI 芬迪

1925年創立於羅馬的義大利精品眼鏡品牌FENDI隸屬於LVMH集團，以手提包起家，憑藉優雅的設計品味與高工藝質感在時尚界佔有一席之地，近年持續為品牌注入創新的能量，打造專屬義大利風格的精緻時尚。

FENDI的眼鏡風格無論是在設計或是做工上，一直都在突破創新，經常是引領時尚的標竿，以標誌性的輪廓，大膽展現獨有的風格，並善用裝飾工藝，展現出奢華的高級質感，完美融合經典與現代的美感，時尚專家都讚道，網友表示「每次都很期待FENDI又帶來什麼創新」、「款式男女都能戴」、「推出的新品都能成為時尚焦點」。

NO.7 Yves Saint Laurent 聖羅蘭

成立於1961年的 Yves Saint Laurent是推出奢華成衣概念的高級定制時裝品牌，並在正式更名後成為年輕與自由的代名詞，創辦人設計師聖羅蘭先生是第一位為女性設計「西裝褲」的設計師，挑戰著當時名風保守的年代，品牌多年來豎立著開創性的風格，奠定出標誌性的時尚藝術，打造並詮釋「酷時裝」與「叛逆奢華」的定位，專注細節與質感的提升。

聖羅蘭所推出的墨鏡系列維持著品牌一致的調性，強調中性化的設計概念，鏡框以簡單俐落的線條及風格為主，低調卻充滿率性的框型，同時兼顧著男女的品味與需求。

NO.6 Ray-Ban 雷朋

Ray-Ban

Ray-Ban

你有聽過「男人就該有一支雷朋」這句話嗎？阿湯哥在《捍衛戰士》的經典飛行員造型當年可說是風靡全世界。雷朋眼鏡的歷史源於一位美國陸軍在橫越大西洋後，因眼部長時間受到強烈陽光的照射，造成全身的不良反應，因此造訪了博士倫眼鏡公司，委託開發能夠保護飛行員眼鏡的太陽眼鏡，於1937正式推向市場，通過美國流行文化的推廣，像是瑪莉蓮·夢露、天王麥可傑克森等巨星都開始佩戴，受歡迎的程度甚至讓「美國流行文化協會」為其頒發了設計大獎。

雷朋對於墨鏡的發展有著深遠的影響，許多眼鏡品牌依舊借鏡著這款經典墨鏡款式，雷朋已成為無可取代的墨鏡代名詞，「阿湯哥一戴，大家都搶著買」、「雷朋是經典中的經典了」、「開車戴著超拉風」。

NO.5 CHANEL 香奈兒

時尚界歷久不衰的寵兒香奈兒由1910年所創立，為發源於法國的頂級奢侈品品牌，創辦人可可‧香奈兒打破了11世紀女裝的設計規範，推出的新系列都能引領著時尚圈的審美標準，也是所有藝人名媛都相當喜愛的高奢品牌。

2024年最新的春夏眼鏡系列以70年代與80年代為靈感，將飛行員鏡框、面罩式眼鏡設計與華美裝飾細節巧妙結合，並點綴香奈兒代表性設計元素，分別找來4位臉型輪廓迥異的名人拍攝宣傳照，以表達墨鏡中不同廓形的細節能夠襯托出4位女星各自不同的氣質，令人眼睛為之一亮，網友們紛紛表示，「每個款式都很修飾臉型」、「大臉人一戴馬上愛上」、「經典款很好搭」。

NO.4 Chloé 蔻依

Chloé 為一家法國時裝公司，品牌風格融合波希米亞靈魂裡的自由，以及優雅的浪漫情調，用輕盈俐落的率性態度，展現出摩登與絕對性感，設計宗旨是想讓女性掙脫束縛、忠於自我，打造出現代女性時尚、幹練與自信的迷人魅力。

Chloé 推出的眼鏡產品，融合鮮明多彩造型，呈現獨特新穎的風格，光學及太陽眼鏡系列彰顯出品牌優雅嫵媚的精神，除了有大膽復古的塑膠粗框，也有細膩溫柔的金屬細框，多種款式都能用獨特的框架和輕盈的色彩襯托出不同女性的面向。

NO.3 GUCCI 古馳

GUCCI 為全球最具時尚影響力的精品品牌之一，來自義大利的Gucci憑藉其獨特的創意革新，以及義大利的細膩工藝而聞名，致力於重新定義21世紀奢侈精品的風格走向，呈現出當代與浪漫兼具的美學，透過獨特的視角與年輕世代建立深厚的連結。

GUCCI 的眼鏡系列中總是透露出奢華地貴氣，鏡臂上的顯眼設計結合獨特的工匠製作材料，大器的展現出品牌的高品味。2024年的初春眼鏡系列以典藏輪廓為特色，靈感源自於義大利海岸的夏日風情和海灘俱樂部，以現代風格重新詮釋，巧妙揉合復古元素與經典細節，精品愛好者都說，「Gucci的墨鏡很適合新手入門」、「有些款式也很平價」、「很值得收藏的系列」。

NO.2 BLUE ELEPHANT

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號稱平價版「Gentle Monster」的「BLUE ELEPHANT」為2023年才誕生的爆紅韓國眼鏡品牌，憑藉著親民的價格以及毫不馬虎的細節質感，在短時間內迅速躍升韓國大眾的摯愛品牌，創作靈感來自日常生活，以現代方式重新詮釋美國經典1970年代的復古風格和高品質製造工藝，不拘臉型的外型設計凸顯出個人風格，更是眾多韓星私下愛用的單品 。

BLUE ELEPHANT不僅有許多獨特的設計，可以在各種鏡框上自由搭配，其中最具話題性的同款就是，國民初戀秀智在Vlog中配戴的這款BLUE ELEPHANT EDIE peach眼鏡，以2024代表色蜜桃粉為視覺主色調，不僅能襯托出亞洲女孩的膚色和修飾臉型，還能一秒提升獨特的時髦感！

NO.1 Gentle Monster

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Gentle Monster可說是近期最受關注的墨鏡品牌，不僅在韓國國內迅速竄紅，更在全球各地掀起一股現象級的風潮，每間分店總是大排長龍，讓墨鏡成為一款不可或缺的時尚單品。GM為成立於2011年的韓國墨鏡品牌，以透過視覺化創新以及驚喜的心動感為品牌宗旨， 運用大膽的想像力創造出獨特的風格品味，特大的鏡框設計非常適合亞洲人更喜愛小臉型的審美觀。

女團成員Jennie在2024年成立個人公司後，不斷安排更多的個人活動，而其中與Gentle Monster多次聯名的系列也產生了極高的話題度，每每推出新品就造成瘋狂的搶購潮。2024年最新的聯名系列「JENTLE SALON」試圖打造出跳脫框架外的夢幻意境，將奇幻的構想注入設計，鏡腿上能夠自由的掛上各種不同的配件，包括Jennie本人超愛的水豚君、粉嫩的蝴蝶結或是軟綿綿的雲朵，讓少女心瞬間爆發，並開啟了墨鏡全新的視覺表達風格，資深潮人紛紛表示，「Gentle Monster變成韓國必備的伴手禮了」、「沒有少女逃得過GM的手掌」、「跟著Jennie戴準沒錯」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年6月13日至2024年6月15日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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