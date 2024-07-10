2024「亞洲最佳50酒吧」51至100名揭曉 台灣5家進榜

2024「亞洲最佳50酒吧」公布第51至100名，這次台灣共有5間酒吧進入這份榜單。其中3家來自台北，分別是排名第61名的「To Infinity & Beyond」，遙遙領先台北其他酒吧；緊隨其後有兩間新酒吧，分別是實驗室主題、排名第72名的雞尾酒酒吧「Under Lab」，以及「僅提供經典雞尾酒」、排名第94名的「無 Wu （Nothingness）」。另外兩家都來自台南，分別是排名第79名的「酣呷餐酒（The Han-jia）」，以及排名第100名的「Moonrock」。2024「亞洲最佳50酒吧」第1至50名，將於7月16日在香港舉行的現場頒獎典禮上公佈。

來自新加坡的酒吧在 51至100 名中佔據8席，曼谷以佔據6席居次，東京保持強勁表現，在延伸名單上佔據5席，是這份名單中的三大勢力。香港有4家進入第51至100名；吉隆坡、新德里和台北，各有3間酒吧打入名單；胡志明市、奈良、上海和台南在這份名單上各佔兩席。

排名第61名的「To Infinity & Beyond」以太空站風格作為店內主題，「To Infinity」 意謂運用科學力，將調酒的想像力推到極致，「Beyond」則意謂超越調酒與飲品之外的可能探索，是台北東區人氣酒吧之一。

排名第72名的「Under Lab」，內部裝潢俐落線條，牆面暖灰色主視覺為空間打底出近代藝廊的乾淨氣氛，結合飲酒的感性與科學的精準邏輯，逐一對味道拆解分析，宛如現代鍊金術師將周遭的素材加以錘鍊，賦予調酒全新的生命力。

排名第94名的「無 Wu （Nothingness）」由25歲即拿下有「調酒奧斯卡」之稱的Diageo World Class亞太冠軍與全球季軍的知名調酒師尹德凱所開設，僅有十多的座位，只提供「經典調酒」，回頭尋找經歷時光考驗的經典。

排名第79名的「酣呷餐酒（The Han-jia）」鄰近台南藍晒圖文創園區，「酣呷」讀音「ㄏㄢ ㄐㄧㄚˋ」，有稀有且珍貴、難能品嚐之意，形容很罕見或珍貴難得吃到的食物，除了希望賓客品嘗到珍稀的美味，也希望客人在這裡可以暢快的吃飯喝酒。

排名第100名的「Moonrock」，是台南高人氣老屋酒吧，主理人廖乙哲的溫暖調酒結合空間、音樂、燈光，每每令人流連忘返。

「亞洲最佳50酒吧」由265位調酒師、酒吧主、飲品專欄作家和雞尾酒專家組成的「Asia's 50 Best Bars Academy」投票評選，各人以獨立及不記名的方式投票選出心目中的「最佳酒吧體驗」。「我們懷著興奮的心情，歡迎各式各樣的酒吧躋身51至100 名的名單之中，成為本年度50Best排名的一部分。」「亞洲最佳50酒吧」 內容總監Emma Sleight表示：「延伸名單自2021年推出以來，亞洲呈獻的創新品酒體驗不斷為我們留下深刻的印象，而今年有大量新酒吧及新目的地打入榜單，實在令人興奮不已。憑藉這一認可，我們希望往後的每年有更多酒吧人才脫穎而出，為該地區的愛好者創造新鮮及充滿活力的雞尾酒體驗。」

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