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野餐更要美美的！義式頂級珠寶推高級野餐組 愜意一夏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
義大利高級珠寶Buccellati推出珠寶配搭及家居飾品推薦，以精緻珠寶成為野餐造型時的閃耀點綴。圖／Buccellati提供
義大利高級珠寶Buccellati推出珠寶配搭及家居飾品推薦，以精緻珠寶成為野餐造型時的閃耀點綴。圖／Buccellati提供

盛夏時分，無論家居、海灘或野餐，常是人們放鬆心情的生活方式。一向以頂級金工聞名的義大利高級珠寶Buccellati推出珠寶配搭及家居飾品推薦，以精緻珠寶成為野餐造型時的閃耀點綴、同時推出Tahiti系列，以自然質材結合純銀、皮革、麂皮，為野餐平添情趣。

有別於法式的洗練簡約，義大利高級珠寶更強調融入日常，以及手工藝所創造的紋理之美。Buccellati本次推出珠寶推薦中，Macri腕表系列、Macri系列及Macri Classica系列都運用Buccellati經典的Rigato雕刻工藝，以在貴金屬表面創造柔和如絲綢般的光澤感，合適疊戴混搭；從夏威夷花環得到靈感的Hawaii系列與Hawaii Color系列則運用上扭金工藝：18K黃金先被擠壓成線、再以捻轉方式將細線結成金鏈，組裝為一環又一環的金圈，在重複疊加串接時，展現一如生活中隨時迎面而來的喜悅和好運、層層擴散。

不容錯過的更有誕生於1960年代的Tahiti系列，是當代高級珠寶品牌中少見推出的野餐用品，吻合義大利人享受生活的印象。其野餐籃外部由米色與啡色的皮革編織，內襯則運用木質結構並於表面覆以麂皮織物。野餐籃套裝將包含純銀銀器作品，以及與Ginori 1975聯名的Double Rouche系列Florence Furnace瓷器作品。這個夏天除了海灘衝浪？是不是也帶上Buccellati珠寶與野餐用品，一起享受樹蔭下的閒散與美味呢？

Buccellati Hawaii Color系列耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Hawaii Color系列耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati的Tahiti系列，是高級珠寶品牌中少見推出的野餐用品，頗吻合義大利人享受生活、懂得生活情趣的印象。圖／Buccellati提供
Buccellati的Tahiti系列，是高級珠寶品牌中少見推出的野餐用品，頗吻合義大利人享受生活、懂得生活情趣的印象。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri系列手環，運用Buccellati經典的Rigato雕刻工藝，以此在貴金屬表面創造柔和如絲綢般的光澤感。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri系列手環，運用Buccellati經典的Rigato雕刻工藝，以此在貴金屬表面創造柔和如絲綢般的光澤感。圖／Buccellati提供
義大利高級珠寶Buccellati推出珠寶配搭及家居飾品推薦，以精緻珠寶成為野餐造型時的閃耀點綴。圖／Buccellati提供
義大利高級珠寶Buccellati推出珠寶配搭及家居飾品推薦，以精緻珠寶成為野餐造型時的閃耀點綴。圖／Buccellati提供
野餐籃套裝將包含純銀銀器作品，以及與Ginori 1975聯名的Double Rouche系列Florence Furnace瓷器作品，完整滿足一趟愜意野餐的所有情境需求。圖／Buccellati提供
野餐籃套裝將包含純銀銀器作品，以及與Ginori 1975聯名的Double Rouche系列Florence Furnace瓷器作品，完整滿足一趟愜意野餐的所有情境需求。圖／Buccellati提供

珠寶 義大利 野餐

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