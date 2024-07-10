親子之旅、人氣IP、夏日市集紛紛出動 暑假商場樂趣多

迎接暑假人潮，各大百貨商場企畫各式主題活動，從藝文、親子共遊、環境教育、運動主題策展，到匯聚風格品牌、美食、音樂的夏日市集通通出動，炎炎夏日逛百貨不只舒適樂趣也多。

新光三越暑假集結超過20個人氣IP、藝文、美食展

新光三越暑假集結超過20個人氣IP、藝文、美食展、市集、夏令營等全台規畫超過百場暑期活動，包括網羅311件來自34國家得獎作品的世界兒童繪畫巡迴展。另有「夏日藝術季巡迴展」7月15日前在信義新天地A9首站登場，接下來巡迴至高雄左營店本館、台中中港店；「是誰躲貓貓巡迴展」聯手台灣插畫家Nuomi打造充滿台灣特色為主題的「貓老闆の路邊攤」，7月18日至8月11日桃園站前店首站。另外還有大小朋友都喜歡的名偵探柯南、咒術迴戰、排球少年等IP特展、快閃店到位。

台北101首度聯合台北三大景點推優惠套票

台北101迎接暑期親子出遊潮，7月起首度聯合台北市立動物園、貓空纜車，以及台北圓山大飯店等三大捷運熱門景點，推出台北101觀景台全新年度景點暢遊優惠套票，邀請旅客以台北101為起點，自由選擇大台北周邊親子出遊必訪景點，可於Stage 101線上購票。另外，台北101攜手台北市立動物園全新策展「淺山動物生態親子體驗區」，展區除了融入ESG永續理念，以回收再利用的漂流木打造與人類生活圈密切的淺山山林環境，更進駐台北市立動物園珍藏的動植物標本展品，7至10月期間限定esg環教課程，每月一場由動物園導覽員親自帶領走讀。

NOKE打造運動 x 藝術 x 生活「忠泰動生活節」

呼應2024巴黎奧運會全球盛事，NOKE忠泰樂生活與明日製作所共同策畫「忠泰動生活節」，今夏打造以運動 x 藝術 x 生活為主題的 「忠泰動生活節」 ，展開藝術展覽、運動市集、運動書展、運動影展、花式滑冰賽五大體驗活動。當中，運動藝術主題策展「燠運之夏—我的生活競技場」，由10位知名藝術家一展運動美學；戶外運動市集則結合音樂、運動、健身、瑜伽、馬戲等主題市集；TSUTAYA BOOKSTORE的大面書牆則展開運動書展；2024 SKATE ASIA亞洲花式滑冰年度賽事也會在NOKE極光冰場舉行。

誠品生活松菸限時2天「夏日熱Soul祭」

誠品生活松菸7月13日、7月14日連兩日在大廣場推出「夏日熱Soul祭」，限時搜羅全台100家占卜塔羅、美食調酒、現地創作、風格服飾等個性品牌，，並號召20組歌手熱情演出，打造夏日紓壓解方。10大人氣美食驚喜現身松菸，像是起家於金山的「金山芋圓王」必點芋圓仙草奶凍，帶來古法製作巨無霸Q彈芋圓；「巴波黑糖」推出人氣現煮黑糖珍珠鮮奶；隱身於新竹巷弄內手工「鉄燒餃子」獨門清爽風味「叢林餃子」鋪滿爽脆生菜與自製油醋醬汁，最適合夏天品嘗；「蔬三」三明治帶來季節限定招牌品項，全自製酸種麵包、植物餡醬料呈現無負擔的美味。