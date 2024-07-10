「2024柯夢波丹夏日海灘派對」8月3日前進基隆大武崙沙灘！

COSMO SUMMER PARTY首度前進海邊！今年8/3「柯夢波丹夏日海灘派對」在基隆大武崙沙灘盛大舉辦，用柯夢品牌識別色桃紅色熱情打造「HOT PINK PARTY」，前進北海岸。聯手台灣知名市集「出外人」打造最具玩味的海灘市集，更與GIN FESTIVAL TAIPEI聯合活動專屬COSMO Bar，邀請國際級冠軍客座調酒師推出限定柯夢特調，活動卡司邀請到金曲歌后孫盛希、嘻哈王子李英宏眾星輪番上陣絕無冷場，除此之外，柯夢特別準備豪華海景VIP包廂、VIP限定派對專屬好禮、加碼派對煙火秀，打造最好玩的夏日海灘派對。

金曲歌后孫盛希、創作才子才女壞特?te、李英宏 超強卡司接力開唱

表演卡司一年比一年強大，今年柯夢波丹邀請到多位金曲獎得主及超人氣歌手、嘻哈團體。首先是今年奪得最佳華語女歌手獎的歌后孫盛希，出道至今已發行6張創作專輯，多次入圍/獲獎於金曲獎、金音獎等各大音樂獎項，創作實力不容小覷。接著是曾獲得金曲最佳新人獎的壞特?te，獨特的「Chillhop」音樂風格，是近年最具話題度的實力派歌手。此外，更邀請到以<台北直直撞>紅遍大街小巷，人稱水哥的李英宏、《大嘻哈時代》限定嘻哈男團BSB(aka Bad Stray Boyz)、華語金曲派對單位「國語作業簿」DJ賴皮、DJ GROUND、千禧世代唱作系潛力新星Sabrina胡恂舞，當天他們將登上柯夢波丹的HOT PINK MUSIC舞台，演唱多首熱門歌曲，超強卡司，邀請大家到場享受最chill的音樂饗宴。

柯夢波丹夏日海灘派對表演卡司。圖／柯夢波丹提供

柯夢X出外人跨界聯名打造海灘市集、COSMO Bar推出冠軍客座調酒

參加派對必不可少的美食，柯夢波丹為各位準備好了！本次攜手知名出外人市集號召6家人氣餐點品牌：想不到mobile kitchen、浪頭叔叔、餃人、酉草喫、CHilLCHilL炸雞、Taugamma頭家嬤煙燻BBQ推出限定聯名餐盒。

除此之外，柯夢海灘市集更有超過15家美食攤商，種類橫跨美式、泰式、台味到法式，風格美食滿足你的味蕾。不只如此，COSMO聯手Gin Festival Taipei團隊，打造專屬於柯夢波丹的海灘限定酒吧COSMO Bar，精心特製三款符合夏日派對的柯夢特調，更特別邀請韓國《VILLA RECORDS BAR》冠軍調酒師 Felixism (Yeong-Jun Jo)、台北知名酒吧《Marquee Taipei》調酒師-黃懷民 ICE、台北特色酒吧《BAR PINE 松》主理人-侯絮銨 Ariel擔任客座來賓，各自針對COSMO Summer Party創作限定款客座冠軍調酒，並於客座時間為大家帶來精采的Bartender Show，邀請大家一起感受琴酒的魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COSMO聯手Gin Festival Taipei打造海灘限定酒吧COSMO BAR推出三款柯夢特調。圖／柯夢波丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯夢推出VIP派對專屬好禮、豪華海景VIP包廂 夏日煙火秀加乘體驗

想要在柯夢夏日海灘派對玩得最盡興！不能錯過柯夢特別推出的派對限量商品：柯夢歐美時尚網格編織包、柯夢夏日玩水必備兩用海灘披巾，只要購買即可獲得COSMO Bar品酩服務及超值派對加贈禮，邀請大家當最亮眼的PARTY QUEEN/KING！此外，柯夢特別準備派對VIP特色包廂，獨享豪華海景、聯名限量餐盒及柯夢特調等多樣好禮。不僅如此，活動當日將準備柯夢夏日派對煙火秀和大家提早過七夕！8/3一起來基隆大武崙沙灘參與柯夢波丹夏日海灘派對，加入今夏最CHILL海灘派對，為你的周末增添更多美好回憶！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康