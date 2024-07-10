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今晚7:11開搶！全家APP霜淇淋買2送2、茶葉蛋11入102元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，超人氣明星商品Fami!ce霜淇享買2送2。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，超人氣明星商品Fami!ce霜淇享買2送2。圖／全家便利商店提供

趁著優惠寄杯咖啡、霜淇淋已成為超商常客日常，擁有1,800萬會員的全家便利商店歡慶「隨買跨店取」周年慶，宣布自今晚19:11起首波預熱活動登場，限時3天，精選Fami!ce霜淇淋、FamiCollection氣泡水、茶葉蛋等6款熱門商品，推出買1送1起限時優惠，邀會員一起來慶祝，快設定鬧鐘準時搶購。

自7月10日19:11起至7月12日23:59止，限時3天，會員於全家APP「隨買跨店取」購買Fami!ce霜淇淋享買2送2優惠（會員限購2組，兌換期限至113/8/6）；同時，FamiCollection氣泡水、天然水610ml、檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕4款商品，享買1送1優惠（會員限購1組，兌換期限至113/9/30）；還有「茶葉蛋11入102元」專屬7.1折優惠，每顆不到10元（每會員限購2組，兌換期限至113/9/30）。

全家隨買跨店取周年慶暖身優惠。圖／全家便利商店提供
全家隨買跨店取周年慶暖身優惠。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，茶葉蛋11入102元。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，茶葉蛋11入102元。圖／全家便利商店提供
全家隨買跨店取周年慶暖身優惠。圖／全家便利商店提供
全家隨買跨店取周年慶暖身優惠。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，FamiCollection氣泡水買1送1。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，FamiCollection氣泡水買1送1。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取自今晚19:11起推出周年慶首波預熱活動，FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。圖／全家便利商店提供

周年慶 茶葉蛋 霜淇淋

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