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名勝世界壹號周五首航 搶親子客群船上享分齡娛樂

聯合報／ 記者甘芝萁
郵輪名勝世界壹號，即將在台灣展開母港航季。圖／業者提供
郵輪名勝世界壹號，即將在台灣展開母港航季。圖／業者提供

基隆人熟悉的郵輪名勝世界壹號，即將在台灣展開母港航季，7月12日起在基隆首航，前往日本九州和沖繩。名勝世界壹號在船上準備了精彩紛呈的各項娛樂活動，滿足「分齡」需求。一家人上船，成人可享受SPA水療，小朋友在滑水道玩水、動感地帶體驗AR、VR，還可以在小小夢想家天地參與各種遊戲，各自歡樂互不影響。

名勝世界郵輪表示，郵輪是「海上度假村」，不用擔心每天得收行李換飯店趕飛機，還能盡享食宿遊購等全包式體驗，作為唯一有亞洲血統的國際郵輪公司， 深耕台灣市場，至今仍是疫後唯一在台灣設立公司自行運營的船隊。

而7月12日的啟航，名勝世界壹號也突破傳統，為台灣旅客獻上「絢麗啟航（Dazzling Departure）」，有別於郵輪常見的啟航派對，名勝世界壹號舞不停，從星座劇院開始到泳池畔，韓國歐巴神曲到電音派對，海上夜未眠。船上的娛樂演出今年也各項內容全面升級。

名勝世界壹號也準備了各項分齡兒童互動遊戲，包括星空下的睡衣派對、「小小主廚」烹飪體驗等。離船前一晚，兒童航海家們將登上星座劇院的舞台演出，隨後參加「畢業典禮」，領取本次航程的畢業證書。還有免費的舞蹈速成班，國標舞、拉丁舞、薩爾薩舞。還可免費參加海上藝術品拍賣會， 欣賞國際級藝術家現場作畫。名勝世界壹號的5晚2航次安排海上占星分享，天候佳可到甲板上觀星。

基隆 派對 郵輪

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