手搖飲鮮奶茶調查 消基會：牛奶品牌揭露不足、還有濃縮乳摻水

台灣人熱愛手搖飲，但是手搖飲店的鮮奶茶，喝的牛奶真的是你以為的牛奶嗎？消基會4至5月間針對市面上74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶類飲品添加使用的奶品進行調查，發現僅8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上完全揭露所使用的牛奶品牌，品牌揭露嚴重不足。調查中還發現一些店家在鮮奶品牌標示與實際添加使用內容不符，甚至有濃縮全脂乳加水還原使用情形。

消基會副董事長徐則鈺舉例，「十盛熟成奶茶專門店」拒絕告知使用的牛奶品牌，官網也僅顯示使用北海道牛乳。「一手私藏世界紅茶」的店員則回覆牛奶由總公司進貨，不知道品牌，且官網同樣未標示。「李記紅茶冰」官網僅寫台南牧場配送，這些都讓消費者難以確知所購買飲品的牛乳原料來源。

還有部分店家官網標示與實際銷售給消費者的乳源不全然相同，例如「珍煮丹」在官網顯示其「姍姍紅茶拿鐵」飲品使用小農鮮奶，但經調查員口頭詢問店員獲得的答案卻是採用光泉乳香世家品牌。

徐則鈺表示，他特地到市面上的手搖飲店看菜單，發現鮮奶茶和奶茶有10元的價差，不管是業者或消費者，主觀上認為用鮮奶比一般牛奶好，「貴一點消費者也可以接受」。這種品牌標示不一致的情況，可能會讓消費者對產品產生誤解。

此外，料杯杯、轉角廚房早餐店及達利早餐店使用的是開元紐西蘭特濃牛乳，但經查詢其成分組成為水加濃縮全脂乳，樺達奶茶使用的則是光泉保久乳，這些可能都與一般消費者認知的「鮮乳」有所不同。

消基會董事長吳榮達舉例，有家奶茶專門店標榜使用北海道鮮乳，實際上使用的是熟成生乳+鮮奶，調查時店員還不告知品牌。有店家官網沒揭露品牌，調查時說是自製，但消費者完全無法明瞭作法或成分。還有多家使用紐西蘭特濃牛乳、然後加水還原。

而多數店家未主動揭露所使用的牛奶品牌，使消費者難以知悉所購買飲品的真實成分。消基會呼籲，店家應更加透明地揭露飲品的成分，讓消費者能夠明確了解消費商品的真實來源。

而在調查的74家店家中，共有50家（67.5%）店家所售鮮奶茶本身不含糖，另有7家表示飲品會有鮮奶本身的鮮甜，3家會用蜂蜜提鮮，其餘12家飲品本身便有甜度，而這其中有5家無法更動甜度，另有2家（莫凡彼、湛盧）未回答飲品本身是否有含糖，而是由調查員主動表示要調整甜度。

吳榮達表示，台灣估計糖尿病人口年底會達到300萬、初病年紀也在下降中。基於健康，消基會呼籲店家甜度調整更具彈性，讓消費者有選擇權。

消基會也針對環保杯做調查。發現此次調查的74家店家中僅有2家（2.7%）主動詢問顧客是否願意使用環保杯，推廣明顯不足。到了2025年要到達一次用飲料杯年度減量率15％、18％及25%的目標，恐是緣木求魚。吳榮達表示，環保杯的使用距離主管機關的期待與規劃有「非常大的距離」，希望有罰則，才能促成目標的達成。

消基會呼籲，店家應在官網及菜單上清楚揭露所使用的牛奶品牌，讓消費者能夠明確了解所購買飲品的成分來源，避免因資訊不透明而產生誤解，並讓消費者有「知」的權利。如店家有餘力，建議飲品應以無糖為大宗，並加強員工訓練，主動詢問消費者是否有需要額外加糖，以維護國人健康發展。店家也應主動詢問消費者是否願意使用環保杯，鼓勵消費者共同參與環保行動，減少一次性廢棄物的產生。

消基會建議店家店家應對員工進行培訓，讓員工能夠清楚了解商品成分及品牌資訊，並能正確回答消費者的疑問。相關部門也應加強對手搖飲、咖啡店及早午餐店的監督及檢查，確保其遵守食品安全法規，並對不合格的店家進行監督改善。