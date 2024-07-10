「新北群眾募資輔導計畫」超夯！ 12組名額提前額滿 原創商品打造品牌力

「新北群眾募資計畫」反應熱烈！在眾多創意業者積極響應下，今(113)年度徵件名額已提前額滿並停止受理。本次計畫聚焦「原創性產品」，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域徵件。第二次甄選計有6家業者入選，經發局將持續透過專業顧問陪伴式輔導，協助團隊進行前測問卷調查，掌握產品核心受眾並上架募資平台，共同見證創意變生意的圓夢過程。

經發局表示，新北市於109年首創推出「新北市群眾募資輔導計畫」，至今已扶植66組團隊，累計集資金額達新臺幣1.8億元。本次甄選三大領域皆有業者入圍，例如「科技與設計加值類組」中佳冠科技通信有限公司提案的「根號3磨豆機」、香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBIT 16型人格DIY調香」；「文化與創意發展類組」中大石國際文化有限公司提案的「2025年<每日一天文圖日曆>」、彩麒陶藝工藝社提案的「紅外線陶瓷按摩板」及環耀實境有限公司提案的「看見新北故事，線上展覽計畫」；「社會與地方創生類組」中艸朱丘山上商號提案的「原桌Kimolo辣椒醬」。

經發局強調，本次入選產品皆在台灣生產製造，不但與日常生活息息相關，更與流行趨勢緊密結合，例如香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBIT 16型人格DIY調香」，配合近期討論度極高的MBTI測驗，消費者可透過自行調香，表達當下個人心情，並依據社交場合傳達自己的香氛特質。艸朱丘山上商號提案的「原桌Kimolo辣椒醬」食材源自臺灣花東特產雞心小辣椒，產品完美保留辣椒的原味與香氣，讓每一個人都能品嚐到最原始的辣椒風味。此外，Kimolo是阿美族族語「圓圈」的意思，品牌「原桌」則蘊含「來圓桌一起用餐」的寓意，表達每個重要時刻都圍在一起慶祝，展現臺灣獨有的風俗民情。

經發局補充，新北群眾募資計畫持續精進，因應往年團隊反饋，今年度新推出的「輔導座談」環節更是廣受入選業者好評，團隊可直接與業界專家交流，獲得寶貴經驗分享和專業建議，進一步掌握產品定位，提升競爭力。計畫輔導專案將陸續在各大募資平台上架，歡迎大家支持新北創意業者。更多詳細資訊請洽官方網站查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

※計畫輔導專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持。

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