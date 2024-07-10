全家推「好喝奶茶」、有料果茶新品 3大關鍵策略搶當手搖飲龍頭

搶攻台灣手搖飲1年賣出逾10億杯、千億營業額的市場大餅，全家便利商店持續拓展茶飲產品線，宣布「私品茶」將正式以潮味手搖飲「搖搖茶吧」，以及現煮台灣茶「福爾摩沙茶館」雙軸產品策略，透過推出逾30款飲品，同時滿足喜愛流行手搖飲或偏好無糖純茶風味的消費者，全面搶佔茶金商機，朝全國最大連鎖茶飲店目標邁進。

根據市場調研機構數據顯示，台灣消費者喜愛的前3大手搖飲類型為原茶、果茶、奶茶。「搖搖茶吧」系列因此主打果茶、奶茶等流行口味，「福爾摩沙茶館」系列則提供白烏龍茶、福爾摩沙紅茶等台灣茶葉現煮茗茶，雙產品線搭配不同配料，變化出多種風味。

除了掌握消費者口味喜好，全家也觀察到超商進入茶飲市場的3大關鍵，包括消費者習慣喝之前將茶湯配料搖一搖、特別講究茶葉風味本質，以及店舖端需簡化製作流程維持品質一致。因此，全家已陸續投資逾2.5億，積極佈建機台設備、產線專利、產品研發，在全國逾3,700店導入封口機，滿足消費者習慣搖一搖的儀式感，同時也提升了外帶外送的便利性；運用冰磚專利技術，推出入料冰磚、冷凍茶袋等不同飲品調理方式，「一撕二倒三搖搖」，讓現場調理製杯流程更簡易便利。另外，近期也投資超過6,000萬元的專業煮茶機，可舒展茶葉就像現泡，預計7月底於近500家店舖提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。

迎接炎夏，「福爾摩沙茶館」推出「紅柚椰果白烏龍」及「紅柚椰果紅茶」2款有料新品，特大杯售價65元；「搖搖茶吧」系列則推出有料果茶「寒天甘蔗檸檬」特大杯同樣售價65元，以及採用台茶17號白鷺小葉種、帶有花蜜香氣的「好喝奶茶」，特大杯原價55元，即日起至7月23日會員嘗鮮價只要49元。