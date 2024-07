馬卡龍界的愛馬仕！OOO×EDDY FOODY西瓜新品超吸睛

主打風格化茶飲的「ODD ONE OUT(OOO)」,今夏以花蓮大西瓜為基底,推出西瓜茉莉、西瓜翠玉青檸奶蓋、西瓜甘露等3款特色調飲,以及「開心吸瓜環保杯」,同時還與被譽為「馬卡龍界的愛馬仕」的「EDDY FOODY」跨界合作,推出時尚墨鏡西瓜造型馬卡龍,為夏天帶來清涼感受。

花蓮大西瓜擁有沙、脆、甜的特色,受到許多民眾喜愛。ODD ONE OUT本次推出的三款飲品中,「西瓜茉莉」將西瓜與茉莉春茶結合,消暑之餘,又能品嚐到回甘的茉莉花香,每杯80元起。「西瓜翠玉青檸奶蓋」則使用富含白花香氣的南投翠玉烏龍,搭配泰式青檸葉萃取後,加入西瓜汁調合,再於頂端覆蓋起司奶蓋,創造出西瓜牛奶的精緻昇華版,每杯100元起。至於「西瓜甘露」翻轉經典的楊枝甘露,以自製新鮮義式西瓜雪酪加入葡萄柚果肉、椰奶及茉莉粉粿,口感層次豐富,每杯120元起。

除此之外,ODD ONE OUT也針對杯身包裝推出時尚瓜紋,更添整體一致性。並還有時尚環保杯「開心吸瓜環保杯」,以俏皮的西瓜塗鴉帶來滿滿童趣與幽默感,每個350元,加購價299元。ODD ONE OUT並與馬卡龍藝術家 EDDY FOODY合作,推出「時尚墨鏡西瓜造型馬卡龍」,將杏仁外殼夾入茉莉綠奶油及葡萄柚西瓜奶油,再放上葡萄柚果粒、椰奶卡士達內餡增添層次。