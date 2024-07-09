馬卡龍界的愛馬仕！OOO×EDDY FOODY西瓜新品超吸睛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
ODD ONE OUT推出西瓜茉莉、西瓜翠玉青檸奶蓋、西瓜甘露等3款特色調飲。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT推出西瓜茉莉、西瓜翠玉青檸奶蓋、西瓜甘露等3款特色調飲。圖／ODD ONE OUT提供

主打風格化茶飲的「ODD ONE OUT（OOO）」，今夏以花蓮大西瓜為基底，推出西瓜茉莉、西瓜翠玉青檸奶蓋、西瓜甘露等3款特色調飲，以及「開心吸瓜環保杯」，同時還與被譽為「馬卡龍界的愛馬仕」的「EDDY FOODY」跨界合作，推出時尚墨鏡西瓜造型馬卡龍，為夏天帶來清涼感受。

花蓮大西瓜擁有沙、脆、甜的特色，受到許多民眾喜愛。ODD ONE OUT本次推出的三款飲品中，「西瓜茉莉」將西瓜與茉莉春茶結合，消暑之餘，又能品嚐到回甘的茉莉花香，每杯80元起。「西瓜翠玉青檸奶蓋」則使用富含白花香氣的南投翠玉烏龍，搭配泰式青檸葉萃取後，加入西瓜汁調合，再於頂端覆蓋起司奶蓋，創造出西瓜牛奶的精緻昇華版，每杯100元起。至於「西瓜甘露」翻轉經典的楊枝甘露，以自製新鮮義式西瓜雪酪加入葡萄柚果肉、椰奶及茉莉粉粿，口感層次豐富，每杯120元起。

除此之外，ODD ONE OUT也針對杯身包裝推出時尚瓜紋，更添整體一致性。並還有時尚環保杯「開心吸瓜環保杯」，以俏皮的西瓜塗鴉帶來滿滿童趣與幽默感，每個350元，加購價299元。ODD ONE OUT並與馬卡龍藝術家 EDDY FOODY合作，推出「時尚墨鏡西瓜造型馬卡龍」，將杏仁外殼夾入茉莉綠奶油及葡萄柚西瓜奶油，再放上葡萄柚果粒、椰奶卡士達內餡增添層次。

7月11日起，ODD ONE OUT將推出「ODD ONE OUT X EDDY FOODY 開心吸瓜組合」預購方案，內含西瓜系列飲品1杯、開心西瓜環保杯1個、EDDY FOODY特製西瓜馬卡龍1個，原價最高740元，優惠價650元，售完為止。

ODD ONE OUT今夏推出西瓜主題杯、開心吸瓜環保杯，以及聯名西瓜馬卡龍。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT今夏推出西瓜主題杯、開心吸瓜環保杯，以及聯名西瓜馬卡龍。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT與EDDY FOODY跨界合作，推出特製西瓜馬卡龍。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT與EDDY FOODY跨界合作，推出特製西瓜馬卡龍。圖／ODD ONE OUT提供

愛馬仕 西瓜

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